Liptai Claudia felsőjét majd átdöfték a mellbimbói - kép

Liptai Claudia habár már 51 éves, jó pár évet letagadhat a korából. Nemrég a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, melyben humorosan leírta, hogy miként próbálja magát a sportoláshoz szoktatni: Majd holnap, majd hétfőtől! Klasszikus mondatok ezek. Klasszikusan magam is használom őket.

Ezért is kezdtem bele a számomra új mozgásformába vasárnap.

A recept nagyon egyszerű. Elautókázni egy szép vízparti helyre, ahol fák is vannak meg nálam sokkal gyorsabban mozgó emberek. Most jön a legfontosabb rész. Az alanynak legalább 3 km-re el kell távolodni az autótól (persze a lábon ) és nincs mese ugyanezt A távot visszafelé is meg kell tenni. (Nagyon kedves kék buszos sofőr segítséget igénybe venni tilos) És lehetőség szerint A mozgás időtartama nem napkeltétől napnyugtáig tart hanem amennyire tudjuk intenzíven végezzük. A legfontosabb az egészből hogy mindez ne egy hétig tartson az életünkben hanem ameddig csak a szem ellát.

A cél pedig, nem más mint, hogy utolérjem Tom Cruise-t A Los Angeles-i olimpián!

- olvasható a vallomás az Instagram-oldalán.

Liptai Claudia mellbimbói meredeznek

Fotó: Liptai Claudia/Instagram

A műsorvezető több fotón is látható, a másodikon pedig szemet szúr az a tény, miszerint nem vett a felső alá melltartó, vagy csak vékony anyagú darabot, így hatalmas mellbimbói majd átdöfték a ruhadarabot, melyet az egyik követője sem tudott figyelmen kívül hagyni.

A középső fotóból címlapsztori lesz!

Kitartás! - olvasható a hozzászólás.

Liptai Claudia visszatér a TV2-höz

10. jubileumi évadával érkezik a TV2 nagy sikerű műsora a Sztárban sztár, amelynek idén rendhagyó, eddig még sohasem látott változatát kísérhetik nyomon heteken át a nézők. A Sztárban sztár All Stars zsűrijében Liptai Claudia is helyet kapott.

Nagyon sokféle műsort készítettem életem során, de úgy gondolom, hogy a Sztárban sztár azon különlegesek közé tartozik, ami egyedi, ami semmihez sem fogható,mert mindig tartogat meglepetéseket.

Ebben a produkcióban az előadóknak mindig nagyon bátornak és ügyesnek kell lenniük, és biztos vagyok benne, hogy az új formátum még több kihívást, izgalmat fog hozni, hiszen tömeges sztárparádéról beszélünk, akik maguk is újabb sztárokat fognak alakítani a színpadon” – mondta el Liptai Claudia.