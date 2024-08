L.L. Junior kamerák előtt alázta porig a barátnőjét

L.L. Junior a korábbi barátnőjével, a nála 18 évvel fiatalabb Dárdai Blankával a többi párnál később, rejtélyes körülmények között csatlakozott az Ázsia Expressz ötödik évadához, a Fülöp-szigeteki és tajvani forgatás azonban így is próbára tette a kapcsolatukat – hazaérve rögtön szakítottak is. Később kis időre kibékültek, de valószínűleg most megint nincsenek együtt.

Egy stábtag ezzel kapcsolatban elárulta, hogy L.L. Junior sokszor elviselhetetlenül viselkedett a párjával a forgatáson:

Nagyon csúnyán beszélt szegény lánnyal, aki a kamerák előtt egyenesen Alekoszhoz hasonlította a viselkedését.

Ő a tavalyi évadban Varsányi Rékát alázta meg nem egyszer" – mondta a Story magazinnak a bennfentes, aki azt is hozzátette, a rapper utólag próbálta kivágatni a kínos jeleneteket, de valószínűleg nem járt sok sikerrel.

"Természetesen a műsor utómunkájába és szerkesztésébe nem szólhatnak bele a szereplők, az csakis a kreatív csapat döntése, hogy a rengeteg forgatott anyagból mi kerül adásba, és mi nem. Ebben a TV2 munkatársait csakis a műsorszerkesztés szakmai aspektusai és az adott adások struktúrája, dinamikája, történetszálai befolyásolják, semmi más" – válaszolta erre az értesülésre, L.L. Junior próbálkozására a TV2 sajtóosztálya.

Dárdai Blankát megváltoztatta Ázsia

Dárdai Blanka korábban csak arról írt, hogy mennyire megváltoztatta a forgatás, az Ázsiában látott szegénység – amiről például a reality egy másik idei versenyzője, Krausz Gábor is beszámolt.

Olyan hála van bennem Ázsia óta!

Ez a fajta bőség, az otthon kényelme, annyira, de annyira hiányzott, hogy az hihetetlen. Azzal soha nem volt gond, hogy az apró dolgokért is hálás tudjak lenni, de Ázsia óta rájöttem, hogy ezek nem apró dolgok. Ez a minden! Az ember csak k*rvára telhetetlen. Mindenem megvan, ami a boldog élethez szükséges. Gazdag vagyok! Van mindennap mit ennem, innom, és van ágyam. Köszönöm! És ez nem elcsépelt gondolat. Amióta hazajöttem, sok pillanatnál megállok. Szeretem, ahogy változok és ülepednek bennem dolgok. Ezért jó élni!" – írta a hazatéréskor Dárdai Blanka.