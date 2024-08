L.L. Junior viselkedése hatalmas felháborodást okozott

L.L. Junior azt állítja, hogy már több mint tíz napja nem látta a kislányát, a volt felesége, Körtvélyessy Kinga ugyanis nem engedte. A rapper egy dühös Instagram-sztoriban üzent a nőnek, az eredeti szöveg azonban azóta már eltűnt az oldaláról .

L.L. Junior durva üzenete volt feleségének

Fotó: L.L. Junior/Instagram

Valaki szóljon már a Kingának, hogy azzal, hogy nem engedi már 11. napja látni a kislányomat, nem csak nekem árt. Neki és a testvérének is...

Olcsó és lélekgyilkoló megoldás.

És istenem, valaki vegye már fel dolgozni!

Kiválóan kommunikál, az utóbbi években például kikommunikált belőlem pár évre elegendő pénzt előre, hogy ne kelljen máshova menni, csak fodrászhoz és masszázsra.

Heti kétszer, már 11. éve. De mondjuk tényleg gyönyörű a haja. Szóval, ha van olyan elvált anyuka körülötte, aki túl van már ezen a női »gyerekkel vágok oda, nem vagyok köteles engedni telefonon beszélni vele« legalja, embertelen bosszún, akkor legyen kedves átmenni Kingához, és felhívni engem a kislányommal. Hátha az internet hat rá valamit, ha már apukának 11. napja eltűnt" – írta L.L. Junior.

A botrányos üzenet után az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban is a rapper volt a téma. A felhasználók nem értik, hogy ezt már nyilvánosan, a közösségi oldalon kellett közölni, és miért nem először a bírósághoz fordult a sztár.

Épelméjű ember ezt nem a nyilvánosság előtt intézi

- írta egy felhasználó.

"Miért nem megy bíróságra láthatás akadályoztatása miatt?" -szúrta ki a hozzászólást a Bors.

Valóban a Tinderen ismerkedik L.L. Junior?

A napokban derült ki, hogy L.L. Junior is több sztárhoz hasonlóan a Tinderen keres párt, legalábbis az ő fotója van fent az oldalon, és Pleasure néven ismerkedik. Az adatlapjából kiderül, hogy a 43 éves férfi komoly kapcsolatot keres, azonban semmi jótól nem zárkózik el, így akár az alkalmi kapcsolat is szóba jöhet nála. A minap azonban tisztázta, hogy ugyan jelenleg is szingli, nincs fent a társkeresőn.