Ilyen elképesztő luxusban él L.L. Junior - kép

L.L. Junior még második feleségével, Körtvélyessy Kingával költözött be Törökbálinton található luxusházába, majd rá egy évre megromlott a viszonyuk, és a válás mellett döntöttek, elképesztő összegekről vitatkoztak a válóper során. L.L. Junior ekkor úgy döntött, megszabadul a háztól, azonban lehetséges, hogy mégsem adta el, hiszen irreálisan magas áron, 280 millió forintért árulta még 2021-ben. Később engedett az árból, de még így sem kellett senkinek, talán ekkor dönthetett úgy, hogy megtartja saját magának. Azonban nem biztos, hogy ott él, ugyanis erről azóta sem beszélt.

Törökbálint egyik közkedvelt csendes utcájában, 546 négyzetméteres örök panorámás telekre épült, 3 szintes, 8 szobás, 240 négyzetméteres luxus családi otthon, medencével, dupla garázzsal eladó

- állt a hirdetésben korábban, melyből az is kiderült, hogy a rapper számos extrával felszerelte a házat, mint a térfigyelő kamerák, okosotthon-rendszer, medence vagy a boros pince.

L.L. Juniornak nemcsak a házon belül, hanem azon kívül is fontos a fényűzés, imádja mutogatni, hogy mi mindene van. A válás után is folytatta a fényűző, luxus életvitelét, amihez már nem volt elegendő számára a 15 milliós Bentley-je, amit egykor az álomautójaként emlegetett. Elég magasra tette a lécet, ugyanis egy százmillió forintot érő luxusautót vett tavaly ősszel, de használtan akár 50-70 millióért is hozzá lehet jutni.

Most fellépései után dicsekedett el a követőinek, milyen luxusotthona nappalija a hajnali fényben, ezért egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben megmutatta, milyen, amikor beszűrődik nála a hajnali napfény.

Végre itthon

- írta a fotóhoz a rapper, akinek most nagyon úgy tűnik, nincs kivel megosztania hatalmas luxusotthonát, ugyanis Dárdai Blankával már jó ideje tart a mosolyszünet köztük. Bár kapcsolatuk követhetetlen volt, számtalanszor szakítottak, majd újra kibékültek, de ennyire hosszú ideig még sosem voltak rossz viszonyban egymással.

Így néz ki L.L. Junior luxusotthona reggeli fényben

Fotó: L.L. Junior Instagram

Hamarosan feltűnik az Ázsia Expresszben

Májusban még arról szóltak a hírek, hogy L.L. Junior és Dárdai Blanka már az Instagramon sem követik egymást, nem is mutatkoznak egymás társaságában – a pletykák szerint az Ázsia Expressz tette végleg tönkre a kapcsolatukat.