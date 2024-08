A Tinderen keres párt L.L. Junior

A Tinder napjaink egyik legnépszerűbb társkereső applikációja, melynek segítségével könnyen kapcsolatba kerülhetünk számunkra szimpatikus emberekkel. Nem véletlen az sem, hogy egyre több sztár, így a magyar hírességek is sorra regisztrálnak az oldalra.

Legutóbb a híres rapper, L.L. Junior tűnt fel, aki Pleasure néven ismerkedik. Az adatlapjából kiderül, hogy a 43 éves férfi komoly kapcsolatot keres, azonban semmi jótól nem zárkózik el, így akár az alkalmi kapcsolat is szóba jöhet nála. Azonban az kérdéses, hogy valóban ő regisztrált-e a társkeresőre, vagy volt valaki, aki visszaélt a nevével, és rajta keresztül próbál meg minél több nővel kapcsolatba kerülni - szúrta ki a Bors.

Az biztos, hogy jelenleg szingli, ugyanis nemrég bejelentette, hogy már nem alkot egy párt korábbi kedvesével, Dárdai Blankával.

Mi történt közte és az énekesnő között?

L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb barátnője, Dárdai Blanka két éve alkotnak egy párt, azonban számtalanszor szakítottak közben, már nem is lehet követni az aktuális kapcsolati státuszukat. Nagyjából egy hónapja még arról számoltunk be, hogy végleg szétmehettek, majd a június elején közzétett fotóik viszont arra utaltak, hogy azóta megint kibékültek. A Redditre már korábban kikerült róluk egy közös kép, amiből ugyanerre lehetett következtetni, pár héttel ezelőtt pedig mind L.L. Junior, mind Dárdai Blanka Instagram-sztorijában feltűnt egy fotó, amely az énekesnő fellépésén készült.

Ennek ellenére most megint a szakításuk a téma, amit a fiatal énekesnő is megerősített még múlt hónapban. "Nem szeretném ezt a két évet egy Instagram-történetbe belesűríteni, és talán nem is lehet. Viszont szeretném megragadni az alkalmat, hogy megtörjem a csendet.

Egy ideje már nem alkatunk egy párt Lacival, és a jelenlegi helyzettel kapcsolatban nem szeretnék nyilatkozni

- foglalta össze az aktuális helyzetet.

A pletykák szerint az Ázsia Expressz tette végleg tönkre a kapcsolatukat, ugyanis a többi párnál később, rejtélyes körülmények között csatlakoztak a stábhoz. Valószínűleg féltékenység állt a szakítás hátterében.