L.L. Junior keményen üzent a volt feleségének

L.L. Junior azt állítja, hogy már több mint tíz napja nem látta a kislányát, a volt felesége, Körtvélyessy Kinga ugyanis nem engedte. A rapper egy dühös Instagram-sztoriban üzent a nőnek, az eredeti szöveg azonban azóta már eltűnt az oldaláról – a képet a Bors mentette le:

L.L. Junior posztja

Fotó: Instagram/L.L. Junior//Bors / Instagram/L.L. Junior//Bors

"Valaki szóljon már a Kingának, hogy azzal, hogy nem engedi már 11. napja látni a kislányomat, nem csak nekem árt. Neki és a testvérének is...

Olcsó és lélekgyilkoló megoldás.

És istenem, valaki vegye már fel dolgozni! Kiválóan kommunikál, az utóbbi években például kikommunikált belőlem pár évre elegendő pénzt előre, hogy ne kelljen máshova menni, csak fodrászhoz és masszázsra. Heti kétszer, már 11. éve. De mondjuk tényleg gyönyörű a haja. Szóval, ha van olyan elvált anyuka körülötte, aki túl van már ezen a női »gyerekkel vágok oda, nem vagyok köteles engedni telefonon beszélni vele« legalja, embertelen bosszún, akkor legyen kedves átmenni Kingához, és felhívni engem a kislányommal. Hátha az internet hat rá valamit, ha már apukának 11. napja eltűnt" – írta L.L. Junior.

Nem volt szép a válásuk

L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga a válásuk során is sokat veszekedtek, volt, hogy emiatt a bírósági tárgyalásuk is félbeszakadt. A válás után így is elmentek azért "randevúzni", a rapper azonban később is szidta a házasságukat, előállt néha a régi sérelmekkel.

Hasonlóan viharos volt L.L. Junior legutóbbi kapcsolata is a nála 18 évvel fiatalabb Dárdai Blankával, akivel az Ázsia Expressz ötödik évadának is együtt vágtak neki – a közös forgatást, a sok megterhelő feladatot azonban nem bírta ki a kapcsolatuk.

Ezzel kapcsolatban egy stábtag épp a napokban árulta el, hogy L.L. Junior sokszor elviselhetetlenül viselkedett a párjával a forgatáson: "Nagyon csúnyán beszélt szegény lánnyal, aki a kamerák előtt egyenesen Alekoszhoz hasonlította a viselkedését. Ő a tavalyi évadban Varsányi Rékát alázta meg nem egyszer" – mondta a bennfentes, aki azt is hozzátette, a rapper utólag próbálta kivágatni a kínos jeleneteket, de valószínűleg nem járt sok sikerrel.