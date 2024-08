28 éves férfival ünnepli a 66. születésnapját Madonna

Olaszországban tűnt fel Madonna, 28 éves barátjával, Akeem Morrisszal legutóbb Portofinóban látták őket – ahol lesifotók is készültek róluk, azokat megnézheti a The Sun oldalán.

Az apai részről olasz származású énekesnő augusztus 16-án ünnepli a 66. születésnapját, emiatt utazott Olaszországba. A hírek szerint történelmi helyszínen tart bulit nagyjából 500 vendégnek:

a pompeji amfiteátrumot, a több mint kétezer éves Teatro Grandét bérelte ki egy partira,

amely a közelben horgonyzó jachton folytatódik majd.

Most is szívesen mutogatja magát

Madonna ennyi idősen sem állt még le a magamutogatással, az Instagramon augusztus elején is közzétett magáról több (fél)meztelen képet, amelyek egyikén fiatal barátja is feltűnt – akkor azonban még a külföldi lapok sem tudták, hogy kiről van szó.

Az énekesnőtől mindenesetre nem szokatlan, hogy nála jóval fiatalabb férfiakkal jár, korábbi barátja, Josh Popper bokszoló például 35 évvel volt fiatalabb nála, Akeem Morrisszal pedig még nagyobb köztük a korkülönbség.

Nemrég beperelték

A tavaly még életveszélyes betegséggel küzdő Madonna egyébként nemcsak a közösségi oldalán, de a Celebration nevű turnéján sem fogta vissza magát, májusban be is perelték, mert figyelmeztetés nélkül pornográf aktusokat mutatott be a színpadon: a felperesnek elmondása szerint olyan érzése volt, mintha egy pornófilmet nézne.

Az énekesnő problémás Los Angeles-i koncertje ráadásul jó másfél órás késéssel kezdődött, miközben a helyszínen állítólag elviselhetetlen volt a meleg – Madonna ugyanis követelte, hogy kapcsolják ki a légkondit.

A késés egyébként igen jellemző a popdívára, további két csoportos keresetben is beperelték azért, mert órákat késett a tervezett fellépéséről, Londonban például sokan panaszkodtak arra is, hogy lekésték miatta az utolsó metrót.

A jogi problémák és bosszúságok ellenére Madonnára még mindig rengetegen kíváncsiak, májusban Rio de Janeiróban például a becslések szerint 1,6 millió nézőnek adott ingyenes koncertet. Madonna az egyetlen nő, akinek a közelmúltban hat olyan turnéja is volt, amelyek egyenként 100 millió dollár bevételt hoztak a pénztáraknál – amivel az énekesnő olyan világsztárokhoz csatlakozott, mint a Rolling Stones, Bruce Springsteen, a U2 vagy az Eagles.