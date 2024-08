A magyar énekesnő és 18 évvel idősebb férje az utolsó pillanatban lettek szülők

Csézy nemrég beszélt élete legnagyobb tragédiájáról is, amikor tragikus körülmények között elveszítette első férjét, aki öngyilkosságot követett el. Második férje, aki rákkutató orvos, 18 évvel idősebb az énekesnőnél, már régóta küzdenek azért, hogy közös gyerekük szülessen. Az énekesnő nagy félelme volt, hogy lassan kifut az időből, de nem még év elején is azt taglalta, hogy nem adja fel azt az álmát, hogy egyszer saját gyereke szülessen. Úgy tűnik, hogy a párnak megérte kitartania, ugyanis az énekesnő nemrég jelentette be, hogy 44 évesen édesanya lesz.

A Jóisten nem feledkezett meg rólunk!

Egy testben két szív dobog.

Édesanya leszek!" - írta a közösségi oldalán.

A magyar törvények alapján csak negyvenöt éves kor alatti nők vehetnek részt lombikprogramban, így az énekesnőnek nagy szerencséje volt, és az utolsó pillanatban sikerült teherbe esnie.

Kiderült, hogy Csézy már túl van a harmadik hónapon, és már a kicsi nemét is tudják, azonban azt egyelőre még nem osztották meg a nyilvánossággal.

Csézy 2014-ben ment újra férjhez Szabó László rákkutató doktorhoz, akivel azóta is boldog házasságban élnek. Az énekesnő úgy gondolja, hogy élete legnehezebb időszakát nem élte volna túl második férje nélkül, aki átsegítette a gyászfolyamaton első férje elvesztése után, hiszen a férfi is hasonlóképp vesztette el előző feleségét, mint az énekesnő.

"Nekem Laci valóban az életem nagy ajándéka, a másik felem. Hálás vagyok, hogy vele élhetek, mégpedig úgy, hogy nem kell kompromisszumot kötnöm. Ő engem mindenben támogat, velem örül a sikereimnek, velem szomorkodik, ha bánatosnak lát" - mondta korábban férjéről, akivel gyakran heves vitái is vannak.

Vérre menően össze tudunk veszni.

Olyan nincs, hogy mindig mindenben egyetértesz a másikkal, és ennek hangot is adunk. A fontos dolgokban egyetértünk, az apró dolgokon, berögzült szokásokon viszont tudunk vitatkozni" - mesélte a Story.hu-nak.

Augusztus 13-án, a tizedik házassági évfordulójukon megerősítik egymásnak a fogadalmukat, és újra oltár elé állnak.