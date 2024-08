Hurrikán áldozata lett a magyar szépségkirálynő

Polgár Kriszta 2003-ban elnyerte a Miss Balaton szépségverseny 2. helyét, majd ugyanebben az évben ismét 2. lett a Miss Balaton versenyen. Horvátországban elnyerte a nemzetközi Miss Adria címet 2004-ben. 2008-ban övé lett az első Miss Earth Hungary cím is. A magyar szépségkirálynő már évek óta Amerikában él a családjával, azonban a napokban elképesztő dologról számolt be a közösségi oldalán.

A magyar szépségkirálynő, Polgári Kriszta még mindig remek formában van

Fotó: Polgári Kriszta/Instagram

"Hogy miért nincs már meg a nagy autóm?

Július nyolcadikán a Beryl hurrikán rádöntött egy kétszer akkora fát, mint a házunk...

Nem akartam róla beszélni, ugyanakkor mindig csak a szépet és a jót mutassuk? Az életben nem minden szivárvány és pillangó, ahogy az amerikaiak mondanák.

Sajnos az autóm totálkár lett, de a házunkat legalább elkerülte a fa és az épület kisebb sérülésekkel megúszta

- ecsetelte a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

A magyar szépségkirálynő újra férjhez ment

Az egykori szépségkirálynő, Polgár Kriszta ismerősnek tűnhet Berki Krisztián oldaláról is, ugyanis egy ideig romantikus kapcsolat volt közöttük. Polgár Kriszta azóta már férjhez ment és három gyereke is született a házasságból. Az édesanya és férje úgy döntöttek, hogy újra kimondják a boldogító igent gyerekeik jelenlétében is, így egy tengerparti szertartáson erősítették meg az esküjüket a tizedik házassági évfordulójukon. A család már egy ideje Texas államban él, egyelőre nem beszéltek a hazaköltözésről.

Túl hamar veszítette el az édesanyját

Mindössze 19 éves volt Polgár Kriszta, amikor elvesztette szeretett édesanyját, aki 36 éves korában egy súlyos autóbalesetben szerzett sérülései következtében meghalt. Az egykori szépségkirálynő a mai napig nem tudja feldolgozni édesanyja elvesztését, minden nap eszébe jut és ha teheti, valamilyen kedves gesztussal tiszteleg emléke előtt. Nem tett másképp a házassági esküjük megerősítésének napján sem, hiszen anyja tiszteletére orchideából készült fejdíszt viselt a nagy napon.

"Ezen a képen 3 generáció van. Még akkor is, ha a 'legidősebb' más szinten jelent meg a képen, bevilágítva a lányát, az unokáját és a kedvenc virágát az orchideát. Szándékosan kértem ebből a fejdíszt" - osztotta meg még korábban.