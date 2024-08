A magyar sportolóknak üzent Magyarország Szépe

Július 26-án kezdetét vette a nyári olimpiai játékok, amit ebben az évben Párizsban rendeznek meg. A sporteseményeket a 2024-es Magyarország Szépe, Katzenbach Andrea is figyelemmel követi, amikor csak teheti, azonban erre idén kevesebb alkalma volt. A közösségi oldalán többször is beszámolt arról, hogy mennyire drukkol azért, hogy a magyarok álljanak a dobogó legfelső fokára.

Legutóbb a magyar férfi kézilabda válogatott mérkőzéseit követte figyelemmel, akiknek az utolsó csoportmeccsén kellett kiharcolniuk a továbbjutást a negyeddöntőbe. Ehhez a címvédő franciákat kellett volna legyőzniük. Sajnos, ez nem sikerült, a hazai csapat 24-20-ra nyert, így ők továbbjutottak negyedik helyen a csoportból, a mieink számára pedig véget ért az olimpia.



„Nagyon sajnálom, hogy nem nyert a válogatott. Nagyon szurkoltam nekik. Kint néztem a Római-parton a meccset.

Örültem, mikor vezettek, azonban a győzelem sajnos mégsem sikerült.

De nagyon ügyesek voltak, a meccs pedig hihetetlenül izgalmas volt” – kezdte az Origónak Katzenbach Andrea, aki szívéhez nem véletlenül a kézilabda áll a legközelebb.

Fotó: Katzenbach Andrea/Instagram

Régebben kézilabdáztam, amit imádtam, viszont ma már nem űzöm ezt a sportot.

Nem tudtam az edzésekre annyi időt fordítani, mint amennyit kellett volna, mára pedig már csak nézem a tévében a mérkőzéseket. A magyar válogatott meccseit végig követtem, és gratulálok az összes résztvevőnek. Jelenleg nem sportolok, csak a konditeremben főként súlyzós edzéseket végzek” – hangsúlyozta lapunknak.

Hozzátette, hogy szurkol a még bent maradt versenyzőkért, és nagyon büszke rájuk.

„Kitartást kívánok nekik! Pozitívan gondoljanak a mérkőzésekre.

Az már alapból egy nagy szó, hogy valaki kijut az Olimpiára.

Én is nagyon büszke vagyok Magyarországra” – zárta gondolatait.

Táncolni is szeret

Katzenbach Andrea nemcsak sportolt gyerekkorában, de táncolt is, ezért akár a TV2 sikerműsorában, a Dancing with the Stars című műsorban is kipróbálná magát.

"Egyébkén én nagyon.

Hatalmas munka lehet, viszont én mindig is szerettem a társas táncokat

- mesélte, majd hozzátette, hogy gimnáziumban volt táncórájuk, ami egészen jól ment neki.