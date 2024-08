Margot Robbie kigombolt ingben mutatta meg gömbölyödő hasát

Mint arról beszámoltunk, a többszörösen is Oscar-díjra jelölt szőke színésznő első gyerekét várja férjétől, Tom Ackerleytől. A 34 éves Margot Robbie-t most egy nyaralás során fotózták le, ahol büszkén megmutatta egyre növekvő terheshasát.

Margot Robbie és férje első gyereküket várják

Fotó: AFP

A nagy sikerű Barbie-film sztárja sugárzóan fest kismamaként, miközben férjével, Tom Ackerley-vel és barátaikkal Szardínián élvezi a nyári kikapcsolódást. A színésznő végig mosolygott, és kerekedő pocakját egy kigombolt fehér ingben mutatta meg.

Így ismerkedett meg Margot Robbie a férjével

A pár 2013-ban találkozott először a Suite Française című második világháborús dráma forgatásán, amelyben Robbie főszereplő volt, a férfi pedig rendezőasszisztens. Egy évvel később tették hivatalossá a kapcsolatukat, és 2016 decemberében házasodtak össze egy zárt körű ceremónia során az ausztráliai Byron Bayben.

2014-ben együtt hozták létre a LuckyChap Entertainment vállalatot Los Angelesben: Margot Robbie és Tom Ackerley mellett Josey McNamara és Sophia Kerr voltak az alapítók. A cég nőközpontú filmek, sorozatok gyártására specializálódott, olyan produkciókat készítettek, mint az Én, Tonya, a Dollface vagy a Barbie, így nemcsak magánéletükben, hanem karrierjükben is együtt váltak igazán sikeressé.

Pár hónapja a visszavonulásról beszélt

Januárban a színésznő elárulta, hogy szeretne visszavonulni egy időre a színészettől, azonban akkor még nem lehetett sejteni, hogy a gyerekvállalás áll a döntése hátterében.

Úgy érzem, hogy mostanra mindenki unja már a látványomat. Valószínűleg ideje lenne eltűnnöm egy időre a vászonról.

Őszintén, ha túl hamar vágnék bele egy újabb filmbe, az emberek biztosan azt mondanák, hogy már megint ő? Egész nyáron őt láttuk mindenhol. Már elég volt belőle. Nem tudom, mit fogok csinálni legközelebb, de remélem, hogy még egy kicsit odébb van" - mondta korábban a 34 éves Robbie, aki valószínűleg akkor már a családalapításra koncentrált, és most egyértelműen sikerült is neki, amit több forrás is megerősített a People magazinnak.