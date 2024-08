Ugyanazon a napon halt meg Mariah Carey anyja és testvére

Mariah Carey ötszörös Grammy-díjas énekesnő az 1990-es és 2000-es évek egyik legsikeresebb női előadója, elsősorban örökzöld karácsonyi slágeréről, az All I Want for Christmasről ismerik világszerte, de számos más világslágert is köszönhet neki a hallgatóság. A világsztár most egy igazán tragikus időszakot él át, amiről napokig beszélni sem tudott, majd megerősítette a sajtónak, hogy mély gyászidőszakot él most át, ugyanis ugyanazon a napon elveszítette szeretett édesanyját, Patriciát és nővérét, Alisont is.

Az énekesnő a haláluk pontos okairól nem beszélt, azonban megerősítette a gyászhíreket, és röviden elmondta, hogyan éli most meg ezt a nehéz időszakot.

Összetört a szívem, amikor az elmúlt hétvégén elvesztettem az édesanyámat. Sajnos, az események tragikus fordulata miatt a nővérem is ugyanezen a napon vesztette életét.

Áldottnak érzem magam, hogy az utolsó hetet édesanyámmal tölthettem, mielőtt meghalt. Nagyra értékelem mindenki szeretetét és támogatását, valamint a magánéletem tiszteletben tartását ebben a hihetetlen időszakban" - mondta a People magazinnak adott exkluzív interjúban Mariah Carey.

Bonyolult kapcsolatban állt az anyjával

Az 55 éves énekesnő korábban megjelent memoárjában már elárult egy-két titkot édesanyjáról, akivel elég bonyolult volt a kapcsolatuk.

Patricia Hickey, korábban Alfred Roy Carey felesége volt, a Juilliardon tanult operaénekesnő és énektanár volt, mielőtt megszülettek gyerekeik, Alison, Mariah, és Morgan. A szülők később elváltak, amikor Mariah Carey még csak hároméves volt.

Az 55 éves énekesnő szerint az énekesi tehetségét édesanyjától örökölte, emiatt is volt egész életében bonyolult a kapcsolatuk.

Mint az életem számos aspektusa, az édesanyámmal való utam is tele volt ellentmondásokkal és versengéssel.

Soha nem volt csak fekete-fehér, inkább az érzelmek egész szivárványa volt a kapcsolatunk - írta 2020-ban megjelent memoárjában, a The Meaning of Mariah Carey című emlékiratban.

"A kapcsolatunk a büszkeség, a fájdalom, a szégyen, a hála, a féltékenység, a csodálat és a csalódás tüskés kötele volt. Egy bonyolult szeretet köti össze a szívemet az anyáméval" - írta memoárjában az énekesnő korábban az anyjával való kapcsolatáról, azonban a most történtekről nem árult el többet.