Kínos: leállt a világhírű DJ koncertje a Sziget Fesztiválon

Szombat este a Nagyszínpad utolsó fellépője Martin Garrix holland származású DJ és producer volt, aki a karrierje során számos fesztiválon zenélt már, és olyan nagy nevekkel dolgozott együtt, mint Dua Lipa, Bono és The Edge, Khalid és Macklemore. A 28 éves DJ Magyarországon is fellépett, többek között a Club Playben, Balaton Soundon, a VOLT Fesztiválon, valamint a Szigeten is.

Hatalmas tömeg és ováció fogadta a műsorát, nem véletlenül ő a szakmáját egyik legjobban elismert előadója. Előadta a máig egyik legsikeresebb produkcióját az Animalt is, amire több ezren mozdultak meg, és vele együtt buliztak. A show-t különlegessé tették a látványelemek is, mint például a tűzijáték, a lézer, a füst, valamint a lángok. A fellépés egyik különlegessége volt, mikor a közönség telefonnal világított, és közben a Coldplay A sky full of stars című száma szólt Garrix stílusában, erre pedig még ő is alig találta a szavakat.

Fotó: Martin Garrix/Instagram

A DJ az Instagram-oldalán is folyamatosan beszámolt a koncertjéről, amiről több fotót és videót is megosztott. Az egyik fotója alá ezt írta:

Köszönöm Sziget! Jó érzés volt újra itthon lenni

- olvasható a bejegyzésben.

Azonban mint Bebe Rexha koncertjén, így itt is történt kellemetlenség. Alig egy órája tartott a show, mikor egy technikai hiba miatt több percre leállt a koncert. A színpadon megjelent a technikai stáb, akik helyreállították a hibát, Garrix pedig végig a színpadon állt, majd elnézést kért a közönségtől, akik néma csendben figyelték a történteket, azonban akadtak olyan is, akik elhagyták a helyszínt. A sztár a bulit a tervezettnél - ami 22.45 volt- később hagyta abba, hogy ezzel is kárpótolja a rajongóit.

Az eset több résztvevő is megszólalt, akik a DJ bejegyzése alatt kiemelték, hogy a baki nem Garrix hibájából következett be, és profin kezelte a váratlan helyzetet.

Annyira szomorú, ami történt, de tudd, hogy nem a te hibád volt.

Úgy kezelted, mint egy profi, örökké büszke vagyok rád" - írta.

Senki sem hibás, mindannyian emberek vagyunk.

Előfordulnak kiszámíthatatlan dolgok, de jól kezelted" - fűzte hozzá egy másik.