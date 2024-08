Csak egy vékony pánt takarja a korábbi tinisztár melleit - fotók

A Violetta címszereplőjeként megismert argentin színésznő és énekesnő, Martina Stoessel már 27 éves, az Instagramon sűrűn mutogatja magát bikiniben vagy épp meztelenül. Most épp a kettő közötti állapotot választotta, nyaralós képein látott bikinifelsője ugyanis alig takarja a melleit, tulajdonképpen csak egy pántként feszül a testére – amin az alsóján látható nyuszis logó alapján nincs is mit csodálkozni, a "fürdőruhát" a Playboy dobhatta piacra. Nézze meg!

Martina Stoessel lapozható Instagram-posztja, több bikinis fotóval és videóval:

Martina Stoessel ma már főképp zenével foglalkozik, 2015-ben szerződést kötött a Hollywood Recordsszal. 2017-ben elindította első önálló koncertsorozatát, a Got Me Started Tourt, 2018-ban pedig már a második turnéja, a Quiero Volver következett, amely Európába azonban csak 2020-ban jutott el. Ugyanabban az évben az énekesnő kiadta a harmadik szólóalbumát is, miközben több tévéshow-ban, köztük az argentin The Voice-ban is zsűrizett.

Mi volt a Violetta?

Martina Stoesselt a világ a Violetta című tinisorozatban ismerhette meg, amely eredetileg 2012-től 2015-ig futott, Magyarországon 2013 novemberétől lehetett látni. A szériát a 2011-ben véget ért Hannah Montana utódaként készítette a Disney: egy zeneileg tehetséges tini életéről szólt, aki hosszú európai tartózkodás után visszatért az édesapjával a szülővárosába, Buenos Airesbe – ottani kalandjai során pedig rengeteg betétdalt is előadott a többi tiniszereplővel.

"Nagyon szeretek színészkedni, de a zenében és a táncban is megtalálom azt, ami miatt a színészet érdekel. Nem tudom leírni, mennyire jó érzés színpadra állni, az első hangnál vagy mozdulatnál elfelejtem, ha épp rosszul vagyok vagy nincs jó kedvem... Folyamatosan változik az élet és a világ, nekem is tanulnom, fejlődnöm kell, nemcsak a színészi, énekesi képességeimet tekintve, de emberileg is. Jó tudni, hogy leszek még idősebb, és folyamatosan új helyzetekkel, új kihívásokkal kell szembenéznem" – nyilatkozta Martina Stoessel az Origónak még 2015-ben, amikor a Violetta Live című show-val készült Budapestre. A magyar fővárosban egyébként két évvel később is járt, akkori interjúnkat itt találja vele.