Megszólalt Matthew Perry családja az újabb fordulat után

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Jóbarátok sztárja, Matthew Perry halálának ügyében hónapok óta folyik a nyomozás. A jelentések szerint a színész depresszió és szorongás miatt ketamin-infúziókat kapott. A színész a boncolási jegyzőkönyv szerint a ketamin akut hatásaiba halt bele, de a legutóbbi kezelés másfél héttel a halála előtt történt, és a halálakor a szervezetében lévő ketamin nem származhatott ebből a kezelésből. A színész halála óta eltelt hónapokban több ügynökség is nyomozott, köztük a DEA, a Los Angeles-i rendőrség, az Egyesült Államok postaszolgálata és az Egyesült Államok ügyészsége.

Matthew Perry

Fotó: Getty Images via AFP

Most több embert is letartóztattak a rendőrök, öt ember ellen vádat emeltek a Jóbarátok sztárja, Matthew Perry ketamin okozta halálával kapcsolatban - jelentették be Los Angeles-i tisztviselők. A vádlottak között van két orvos, a színész asszisztense és egy állítólag "Ketamin Királynő" néven ismert nőt, aki a vád szerint a színész halálát okozó adagot eladta Perrynek.

Megszólt a színész családja is. Az NBC Newsnak adott nyilatkozatában Perry mostohaapja, Keith Morrison azt mondta, hogy megszakadt a szívük Matthew Perry halála miatt, még mindig mélyen gyászolnak, de segít nekik a tudat, hogy "a bűnüldöző szervek nagyon komolyan vették az ügyét”. Morrison hozzátette, hogy "várják, hogy az igazság utat törjön magának."

Az öt vádlott Matthew Perry halálának ügyében:

Jasveen Sangha, a „Ketamin Királynő” néven ismert díler, aki állítólag eladta Perrynek azt a ketaminadagot, amely megölte őt.

Salvador Plasencia, egy engedéllyel rendelkező orvos, akit azzal vádolnak, hogy körülbelül 20 fiola ketamint adott át Perrynek.

Mark Chavez, egy másik, engedéllyel rendelkező orvos, aki segített a ketamin beszerzésében.

Erik Fleming, Perry „közvetítője” és ismerőse, aki bűnösnek vallotta magát.

Kenneth Iwamasa, Perry asszisztense, aki Sanghával és Chavezzel együtt dolgozott a ketamin beszerzésén, és aki annak ellenére beadta Perrynek, hogy nem rendelkezett orvosi képesítéssel.

A cikk folytatódik, lapozzon!