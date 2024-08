Az egyik orvos bűnösnek vallotta magát Matthew Perry halálával kapcsolatban

Mint írtuk, több embert letartóztattak, összesen öt vádlott van Matthew Perry halálának ügyében, miután bebizonyosodott, hogy a színész ketamintúladagolásban halt meg tavaly októberben.

Matthew Perry, a Jóbarátok Chandlerje tavaly halt meg

Fotó: Photo by Phillip Faraone/Getty Images for GQ / Photo by Phillip Faraone/Getty Images for GQ

A két letartóztatott orvos egyike, Mark Chavez pénteken jelent meg a Los Angeles-i szövetségi bíróság előtt, ahol bűnösnek vallotta magát: elismerte, hogy ketamint adott el a másik gyanúsított orvosnak, Salvador Placensiának – aki aztán átadta a drogot Matthew Perry asszisztensének, az ügyben szintén letartóztatott Kenneth Iwamasának.

Mark Chavez ezzel lényegében vádalkut kötött, az ítélethirdetésnél így tíz év börtönre számíthat

a korábban emlegetett húsz év helyett az Associated Press szerint. Mark Chavez az ügyvédje szerint egyébként eddig is mindenben együttműködött a hatóságokkal, "hihetetlenül megbánta, amit tett" – írja a Page Six.

Kiket vádolnak még?

Ahogy írtuk, az ügyben öt vádlott van:

Jasveen Sangha, a Ketamin Királynő néven ismert díler, aki állítólag eladta Perrynek azt a ketaminadagot, amely megölte őt;

Salvador Plasencia, egy engedéllyel rendelkező orvos, akit azzal vádolnak, hogy körülbelül 20 fiola ketamint adott át Perrynek;

Mark Chavez, a másik, engedéllyel rendelkező orvos, aki segített a ketamin beszerzésében;

Erik Fleming, Perry „közvetítője” és ismerőse;

Kenneth Iwamasa, Perry asszisztense, aki Sanghával és Chavezzel együtt dolgozott a ketamin beszerzésén, és aki annak ellenére beadta Perrynek, hogy nem rendelkezett orvosi képesítéssel.

Közülük Erik Fleming és Kenneth Iwamasa már korábban beismerték a bűnösségüket, most pedig Mark Chavez is bűnösnek vallotta magát.

Hogyan halt meg Matthew Perry?

Matthew Perry 2023 októberében fulladt bele a jakuzzijába, a boncolás, illetve a toxikológiai vizsgálat során derült csak ki, hogy ketamintúladagolás végzett vele – ennek kapcsán pedig hónapokig tartó nyomozás után tartóztatták le a vádlottakat. A család reakciójáról itt olvashat, Matthew Perry drogügyleteiről itt, utolsó hetéről pedig itt tudhat meg többet.