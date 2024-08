MC Hawer elmondta, mit gondol az RTL Klub utcán alvó, lecsúszott színészéről

Mint korábban írtuk, a színészt mentővel szállították kórházba, miután kedden az utcán részegen fetrengve egy kuka mellett vették észre a járókelők Budapest belvárosában. Molnár Gusztáv, az RTL Klub bukott színésze korábban saját maga számolt be róla, hogy 2022-ben majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be az elvonóra, ahol kilenc hónapot töltött. Miután kijött, azt állította, hogy sikerült leszámolni a függőségével, az elmúlt napok történései azonban nem ezt igazolják. MC Hawer is járt elvonón, most elmondta, mit gondol erről az esetről.

MC Hawer

Fotó: MC Hawer/Instagram

MC Hawer is nagyon lenn volt, de állítása szerint 11 éve nem iszik. “Nem rossz szándékból raktam ki azt a fotót ami a sajtóban megjelent, ahogy az utcán alszik. Egy közszereplőhöz ez nem méltó viselkedés még akkor sem, ha bármilyen állapotba van, bármi is történik. Százmillióan, egy csomóan nyújtanak felé segítő kezet,

én is felajánlottam, hogy találkozzunk, beszéljük át,

úgy volt, hogy találkoztunk, de aztán csak nem akart velem találkozni. Én meg nem erőlködtem tovább, hát mit erőlködjek... Ha nem kér segítséget, akkor nem kap. Azt gondoltam, hogy ő már érzi magát annyira stabilnak, hogy ebben a dologban nem kér segítséget.”

