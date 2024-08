Meghalt A sebhelyesarcú sztárja

68 évesen meghalt Ángel Salazar, egy barátja brooklyni otthonában találták holtan. Ügynöke közlése szerint a színész álmában halt meg, de a halála pontos oka egyelőre nem ismert.

A kubai-amerikai színész összesen közel 50 filmben és sorozatban játszott. A legtöbben valószínűleg A sebhelyesarcúból emlékeznek rá, amelyben a főszereplő, Tony Montana (Al Pacino) bűntársát és barátját, Chi Chit alakította.

A sebhelyesarcú, jobb szélen Ángel Salazar

Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Photo12 via AFP

Salazar jó tíz évvel később a Carlito útjában is feltűnt Al Pacino oldalán, a kettő között pedig Tom Hanksszel is dolgozott az Életem a kabaréban. Sok itthon nem vetített filmben is megjelent, de a magyar nézők olyan produkciókból is ismerhették, mint az Ahol a bölény dübörög, a Szabadnak születtek, a Sürgető ügető vagy a Mániákus zsaru 2.