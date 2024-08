Megható sorokkal búcsúzott Boros Lajostól Rákóczi Ferenc - kép

A magyar rádiózás egyik legfontosabb alakja volt Boros Lajos, akitől már rengeteg hazai sztár búcsúzott a közösségi médiában is. Nem meglepő, hogy a rádiós műsorvezetők mind megemlékeznek néhai kollégájukról, aki nélkül más lenne ma a rádiós szakma. Bár Rákóczi Ferenccel leginkább konkurensként tekintettek egymásra, hiszen éveken át mindketten reggeli műsort vezettek, azonban más csatornákon, most megható sorokkal búcsúzik a Rádió 1 műsorvezetője is.

'Add nekem az régi hitem!' Ezt a dalt hallottam tőled először, még mielőtt rádiózni kezdtél. Ezt is, azt is köszönjük mindannyian

- írta Rákóczi Ferenc egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben, melyhez egy régi felvételt mellékelt a néhai Boros Lajosról, aki épp a színpadon állva, gitárral a kezében énekelve látható.

Rákóczi Ferenc egy régi fotóval búcsúzott néhai rádiós kollégájától

Fotó: Rákóczi Ferenc Instagram

Rákóczi kollégái, Sebestyén Balázs, és a tavaly távozó Vadon Jani, és még sokan mások is búcsút vettek Boros Lajostól, mind megrendülve értesültek a halálának híréről. Természetesen Bochkor Gábor is megemlékezett az egykori rádiósról, hiszen hosszú éveken át műsorvezetőtársak voltak.

Kiderült Boros Lajos temetésének időpontja

Mégsem Budapesten temetik el a hosszas betegség után meghalt Boros Lajost, aki augusztus 8-án halt meg, 78 éves korában. Boros Lajost Nagykőrösön, az izraelita temetőben temetik el 2024. augusztus 12-én, hétfőn, délelőtt 11 órakor. A rádiós Budapesten született és az élete fontos pontjai is a fővároshoz kötik, de a fiatal kora nagy részét Nagykőrösön töltötte, ezért ott helyezik örök nyugalomra.

A 78 éves műsorvezető még 2019-ben árulta el, hogy nem szándékozik végrendeletet írni, ugyanis azt szerette volna, hogy a családja döntse el, hogy mit szeretnének majd kezdeni a hagyatékával.

Nem írtam eddig, és szerintem soha nem is fogok végrendeletet írni. Miért döntsem én el, hogy a halálom után milyen kötelezettséget, terhet vagy gondot kapjanak a nyakukba a szeretteim?

Eléggé felnőttnek érzem a feleségemet és a fiaimat arra a feladatra, hogy majd ők eldöntsék, mihez kezdenek a hagyatékommal. Nem akarok egy papírt írni, aminek aztán egyes szavaiba vagy mondataiba ügyvédek kössenek bele…" - mondta akkor Boros Lajos, aki betegsége miatt már gondolt a halálára.