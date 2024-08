Sokkoló videó: összeesett a színpadon, majd meghalt a sztár

53 évesen meghalt a Fatman Scoop néven fellépő amerikai rapper, Isaac Freeman III, akinek a Be Faithful című száma igazi klubsláger volt a kilencvenes években.

Fatman Scoop a connecticuti Hamdenben lett rosszul, ahol a Green & Gold Party nevű rendezvényen lépett fel. Mint az esetről készült videókon is látszott, a rapper először kifulladva támaszkodott a DJ-pultra, majd elzuhant, összeesett a színpadon. A közösségi médiában megosztott felvételt többek között a New York Post is közölte, megnézheti itt.

A lap szerint Fatman Scoopot még a színpadon megpróbálták újraéleszteni, miközben a közönség imádkozott érte. A rappert végül egy közeli kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni – a halála hírét turnémenedzsere, a Pure Cold néven ismert Birch Michael erősítette meg szombaton.