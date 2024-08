Meglepetés születésnapi bulit szervezett Mikes Annának Krausz Gábor

Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme a Dancing with the Stars óta tart, és úgy látszik, egyre csak erősebb lesz. A sztárséf az Instagramon is köszöntötte a táncosnőt egy fotóval, ami mellé ennyit írt a születésnapján: "Nagyon Boldog Születésnapot Annácskám!" Úgy tűnik, a születésnapot egy nagy bulival is megünnepelték, Krausz Gábor egy csoportképet tett közzé az oldalán a következő bejegyzéssel: "Teraszavató Meglepi Szülinap. Köszi srácok, hogy itt voltatok."

A képen a barátok és családtagok láthatók, Mikes Anna születésnapján pedig Krausz Gábor Tóth Gabival közös kislánya is ott volt.

A Dancing with the Stars óta tart a szerelmük

Mikes Annát a Dancing with the Starsból ismerhették meg a nézők, azóta szerepel egyre többet, mióta megnyerték a legutóbbi évadot Krausz Gáborral, akivel azóta is egy párt alkotnak. Bár sokáig próbálták tagadni, hogy egymásba szerettek, végül idén év elején felvállalták a kapcsolatot.

Idén már több közös nyaralást is terveztek, az elsőt kettesben töltötték Olaszországban, azon belül Szicíliába utaztak, ami pont olyan volt, mint amilyenre már régóta vágytak, de igyekeznek többször is vízparti kikapcsolódást szervezni, amikor adódik rá lehetőségük. Nemrég Törökországban is jártak, ahová Krausz Gábor kislánya, Hannaróza is velük tartott. Azonban ott nemcsak kikapcsolódtak, hiszen egy Mikes Anna által szervezett tánctábor miatt utaztak, ahol a táncosnő aktívan tartott táncórákat is.

Anna, nincs kedved külföldön tánctábort csinálni?' Jövőre egy még nagyobbat álmodunk, már a következő helyszínen gondolkozunk.

Köszönöm, hogy velem tartottatok, zseni volt. Szeretettel várlak Titeket egy év múlva is" - írta korábbi bejegyzésében Mikes Anna, akinek ez volt az első külföldi tánctábora, de valószínűleg nem az utolsó, hiszen remekül érezték magukat az ott töltött egy hétben.

Mikes Anna szívesen oktat kicsiket és nagyokat is, sőt, Krausz Gábor kislánya is sokat táncol az édesapja új párjával. A sztárpár hamarosan újra látható lesz a TV2 műsorán, ugyanis ők is szerencsét próbálnak az Ázsia Expressz legújabb évadában.