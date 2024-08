Megmutatta a rémmé műtött sztár, milyen szép volt a plasztikázás előtt - fotó

A már 84 éves Jocelyn Wildenstein esete kétségkívül az egyik legszélsőségesebb az elrontott plasztikai műtétek közül. A svájci milliárdos nő gazdag férjének, Alec Wildenstein milliárdos műkereskedőnek köszönhette, hogy ismertté vált. Házasságuk alatt Wildenstein valódi luxuséletet élt - úgy gondolta, hogy sok pénzzel, műtétekkel kortalan, mindig fiatal maradhat.

Plasztikai műtétek után: Jocelyn Wildenstein

Fotó: AFP

Korábban kifejezetten természetes szépség volt,

a sok műtét miatt viszont felismerhetetlenné vált, szemét természetellenesen macskaszem formájúra operáltatta, innen is a "Macskanő" elnevezés, ami egyfajta gúnynévként ragadt rá. Ma már arról híres-hírhedt, hogy mennyire elcsúfították az arcát a plasztikai műtétekkel.

Miután elvált férjétől is rengeteg pénzt kapott, sőt, éveken át több milliós tartásdíjat is szerzett magának, de azzal a kikötéssel kapta meg, hogy nem költheti plasztikáztatásra. Mégis elherdálta a vagyonát, 2018-ban vallotta be, hogy elfogyott a pénz.

A plasztikai műtétek után sem tűnt el

Jocelyn Wildenstein a mai napig sem tűnt el a nyilvánosság elől, bátran megmutatja magát eltorzult arcával is, sőt, mára tagadja, hogy valaha is beavatkozásokon esett volna át, persze senki nem hiszi el neki. 2018-ban kezdte el a hazudozást arról, hogy ő maga tette ezt saját arcával, legutóbb már az embereket vádolta meg azzal, hogy manipulálják a fotóit.

Fiatalkorunkban van egyfajta üdeség az arcunkon, ami eltűnik, de vannak képeim 16 éves koromból is, és épp ugyanúgy nézek ki.

Ugyanaz a szempár, a magasan ülő arccsont és orr. Bár én is úgy gondolom, hogy akkoriban talán szebb voltam" - magyarázkodott a DailyMailnek korábban arról, hogy neki természetesen ilyenek a szemei. Egy ismerőse később azt mondta róla, hogy egyik műtétről a másikra járt, szinte megszállottan.

