Megnapoztatta hatalmas melleit Sabrina - fotók

Sabrina Salerno olasz popénekesnő, modell, színésznő és zenei producer, nemrég lett 56 éves, de újabb képei alapján azt gondolhatnánk, hogy a negyvenet sem töltötte be. Újabb képei egy medencében készültek, virágos bikinit hord 1,4 millió követője nagy örömére:

Teljes neve Norma Sabrina Salerno, énekesi pályája első és legsikeresebb szakaszában csupán a Sabrina nevet használta. Az 1980-as évek második felében vált nemzetközileg ismert popsztárrá, gyakran szerepelt popzenei újságokban, mint a Bravo, poszterei pedig felkerültek a kamaszfiú-szobák és az autószerelőműhelyek falaira.

Legnépszerűbb slágere a Boys (Summertime Love). Ő volt valójában Olaszország válasza Samantha Foxra, hiszen akárcsak a brit popénekesnő, Sabrina is elsősorban a melleivel lett ismert, nem annyira az ikonikus pophimnuszokkal. Sabrina persze kikérte magának ezt az összehasonlítást, de ettől függetlenül mindkettőjükre jellemző volt a vizuális szexualitás a klipekben és persze a dalszövegek is a szexről szóltak ("Boys, boys, boys, Get ready for my love.")

A cikk folytatódik, lapozzon!