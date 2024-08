Elszólta magát Megyeri Csilla, exét is kínos helyzetbe hozta

Mint írtuk, hiába hazudozott sokáig kapcsolati gondjairól Megyeri Csilla, nemrég bejelentette, hogy 11 év után valóban szakított ő és párja, Molnár Zsolt. Majd sokaknak feltűnt Molnár nyilatkozata, mely egyértelműen azt sugallta, hogy nem szépen váltak el egymástól. Eközben Megyeri az olasz tengerparton nyaralt, és onnan ontotta magáról a fotókat, és egyáltalán nem tűnt szomorúnak amiatt, hogy véget ért a hosszú kapcsolata. Többen is megjegyezték, hogy Megyeri Csilla kínosan ügyelt arra a fotókon, hogy nem tűnjön fel senkinek, nem egyedül tölti az idejét, majd a diszkréciójának hamar véget vetett, amikor egyértelműen leleplezte saját magát.

Megyeri Csilla saját magát buktatta le a közösségi oldalán

Fotó: Megyeri Csilla/Instagram

Megyeri egy olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán pár nappal a szakításról szóló bejegyzését követően, ami arra enged következtetni, hogy máris új párja van. Megyeri Csilla egyre több időt tölt el egy bokszedző társaságában, aki nem más, mint Nicola Sarciá. Az influenszer saját magát buktatta le, amikor egy Nicola feliratos pólóban pózolt a kamerának, a fotóhoz pedig azt írta, hogy "Con lui", amit annyit tesz: vele. Bár ekkor még nem reagált a róluk szóló híresztelésekre, azonban most idegesen reagált, miután Molnár Zsoltot is együtt látták egy másik nővel, aki sokak szerint Megyeri Csilla hasonmása.

Bár Megyeri Csilla az, aki elárulta magát, és már korábban egy közös fotót is mutatott a bokszedzővel egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben, most mégis kikéri magának, hogy az ő magánéletével foglalkoznak. Ha mindez nem lenne elég, a felháborodott üzenetében megerősíti a saját kapcsolatát, sőt, elárulja exét, Molnár Zsoltot is, hiszen két civil partnert is emleget a szövegben.

Szépen kérünk titeket, hogy fejezzétek be a cikkek gyártását Zsoltiról és rólam, illetve a másik két félről (főleg úgy, hogy ők nem közszereplők)!

Legyetek ránk titsztelettel, akik csendben szerettük volna ezt az egészet lezárni. Békében váltunk el (bármilyen hihetetlen ez manapság), jó viszonyban maradtunk, és ti vagytok azok, akik szinte nap mint nap szítjátok a tüzet..." - kezdte dühösen Megyeri, aki ismét próbált Molnár Zsolt helyett is beszélni, holott egyre többen gyanítják, hogy a nő félrelépése állhatott a szakításuk hátterében, csak most nem akarja beismerni, ezért a telefont sem veszi fel, ha újságírók keresik - írja a Ripost.