Megyeri Csilla exe a műsorvezető hasonmásával randizik

Már idén év elején is arról pletykáltak, hogy szakított a tavaly durván megvert Megyeri Csilla és párja, Molnár Zsolt, akik akkor kiröhögték az embereket, és letagadták, hogy gondjaik vannak. Bár Zsolt mindenben támogatta párját, sokan azért gyanakodtak a szakításra, mert tíz év után sem házasodtak össze, nem vállaltak gyereket, ráadásul az influenszer még év elején új lakásban készített képeket, így rögtön beindultak a találgatások. Eddig hazudozhatott a kapcsolatáról Megyeri Csilla, aki korábban már többször is letagadta, hogy szakítottak. Most furcsamód bejelentették, hogy valóban vége a kapcsolatuknak 11 év együttélés után.

Megyeri Csilla egy Nicola bokszolóval alkothat egy párt

Fotó: Megyeri Csilla/Instagram

Megyeri Csilla hasonmását szereti Molnár Zsolt

Tegnap beszámoltunk róla, hogy egyre biztosabb, hogy Megyeri Csilla egy Nicola nevű bokszolóval alkot egy párt, akivel nyaralni is együtt mentek, és úgy tűnik, hogy egykori párja, Molnár Zsolt sem szomorkodott túl sokáig. A férfi a közösségi oldalán egy olyan fotót osztott meg, ahol egy nővel volt látható, akivel a Strand Fesztiválta látogatott el. A fotó azóta már nem látható, azonban az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoport tagjai szerint a hölgy egy az egyben úgy néz ki, mint Megyeri Csilla.

Már azt hittem, hogy a Csilla van a képen

- jegyezte meg egy felhasználó.

"Csak Csilla kell, Csilla örök" - írta egy másik.

Csillának is már új palija van, akkor a pasinak miért nem lehetne?!

- olvasható egy hozzászólás.

Szakított Csillával, és felszedte a temus változatát

- hasonlította egy kommentelő a hölgyet az online piactérhez.

Lénárt Évi jósnő korábban a Ripost megkeresésére elmondta, hogy Megyeri Csilla és Molnár Zsolt kapcsolata valóban egy megcsalás miatt ment tönkre.

Valóban egy másik férfi a szakítás oka, Csilla már régóta kacsintgatott más felé, Zsolti hiába tett meg mindent, Csilla nem akar békülni

- nyilatkozta.

Megyeri Csilla még tavasszal osztott meg olyan fotót, ahol menyasszonyi ruhában látható, ezért mindenki azt hitte, hogy esküvőre készülnek, sorra gratuláltak neki. Azonban később tisztázta, hogy egyiküknek sem fontos az esküvő, és a közeljövőben nem is lesz.