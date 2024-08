Megmutatta új barátját Megyeri Csilla - fotó

"Bocsi… elfoglalt vagyok. Ezek az utolsó nyári napok…" – Megyeri Csilla csak ennyit írt medencés, összebújós Instagram-fotója mellé, amellyel egyúttal a korábbi pletykát is megerősítette: új barátja nem más, mint az olasz bokszedző, Nicola Sarciá, akit meg is jelölt a fekete-fehér képen. Nézze meg a bejegyzést!

Megyeri Csilla posztja az új barátjáról:

Megyeri Csilla már korábban elszólta magát

Megyeri Csilla még tavasszal is mutatott magáról olyan fotót, amelyen menyasszonyi ruhában volt látható, de hamar kiderült, hogy nem készülnek esküvőre Molnár Zsolttal. A korábbi híresztelések után a pár csak augusztusban jelentette be, hogy 11 év után szakítottak: valószínűleg ezzel alapozták meg, hogy mindkettőjüknek már új párja van, miután megcsalásról is pletykáltak kettejük között.

Molnár Zsolt azóta egy Megyeri Csillához meglehetősen hasonló nővel jött össze, az influenszer azonban eddig titkolta, hogy ki a párja – bár már korábban is voltak erre utaló jelek. Megyeri Csilla ugyanis már a rögtön a szakítás bejelentése után gyanús fotókat kezdett el posztolni, egyértelmű volt, hogy nem egyedül utazott Olaszországba – akkor azonban még kínosan ügyelt arra, hogy ne derüljön ki, ki fotózta.

Megyeri Csilla aztán saját magát buktatta le, amikor egy Nicola feliratú pólóban pózolt a kamerának, a fotóhoz pedig azt írta, hogy "Con lui", amit olaszul annyit tesz: vele. Nicola Sarciá aztán Instagram-sztoriban is megjelent Megyeri Csilla mellett, de az influenszer még akkor is kikérte magának, hogy a magánéletével foglalkozzon a sajtó.

"Szépen kérünk titeket, hogy fejezzétek be a cikkek gyártását Zsoltiról és rólam, illetve a másik két félről (főleg úgy, hogy ők nem közszereplők)! Legyetek ránk titsztelettel, akik csendben szerettük volna ezt az egészet lezárni. Békében váltunk el (bármilyen hihetetlen ez manapság), jó viszonyban maradtunk, és ti vagytok azok, akik szinte nap mint nap szítjátok a tüzet..." – írta korábban Megyeri Csilla, a megcsalással kapcsolatos pletykákra is reagálva.