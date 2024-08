Újabb nagy álma teljesülhet a Next Top Model Hungary győztesének

Mészáros Lili sosem titkolta, hogy az egyik nagy vágya, hogy nemzetközi modellkarriert fusson be, azonban félelmei is visszatartják őt, valamint még igyekszik most itthon kiaknázni a lehetőségeket, amiket a TV2 műsorának köszönhet. Mészáros Lili 16 lány közül bizonyult végül a legjobbnak, és bizony embert próbáló feladatokat kellett teljesíteniük, de nem kis tétje volt a versenynek.

A Next Top Model Hungary nyertese, Mészáros Lili a győzelem pillanatában

Fotó: TV2

A győztes nemcsak a Magyarország Következő Top Modellje címet viseli, hanem elnyerte a 10 millió forintos fődíjat, valamint két évre szóló exkluzív modellszerződést Magyarország egyik legnevesebb modellügynökségével, az Icon Modell Managementtel, amely ügynökség többek között Palvin Barbarát is menedzseli karriere kezdete óta. Ezenkívül a műsor fő támogatója, a Henkel Magyarország Kft. jóvoltából 2024-ben a Schwarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete is lehet, és szerepelhetett a Joy magazin címlapján is. Azonban ez még csak a kezdet volt, azóta is rengeteg felkérést kap Mészáros Lili, de rajta kívül is sok versenyző sikeres modell lett az elmúlt időszakban, például Papp Gabi, és Hawa is.

A Next Top Model Hungary győztese korábban is beszélt róla, hogy szeretne az országon kívül is sikereket elérni a szakmában, azonban azt is tudja, hogy életkora miatt már itthon is hátrányos helyzetben lehet, hiszen 27 éves. Mészáros fél, hogy lecsúszik legnagyobb álmáról, hogy külföldön is elismert modell legyen, hiszen úgy véli, hamarosan kifuthat az időből. Azonban nemzetközi szinten szigorú a modellszakma, így még pár változásnak történnie kell, hogy teljesüljön a vágya.

A következő hónapokban nagyon szeretnénk, ha valahol külföldön, kinti ügynökségnél el tudnék helyezkedni. Most ez a következő lépcsőfok. Ugyanakkor most Magyarországon is van egy plusz ismertségem, amit ki kell használni.

Most sokkal több lehetőség van itthon. Viszont nekem tényleg mindig a nemzetközi karrier volt az álmom, meg az, hogy tudjak utazni, külföldön dolgozni. Szerencsére most ott van mögöttem egy olyan ügynökség, aminek nagyon jó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Olyan portfóliót tudunk felépíteni, amivel még így 27 évesen, nemzetközi referencia nélkül is tudunk nyitni Európa felé" - magyarázta Mészáros Lili, akinek még alakítania kell a testalkatán is, hiszen sok helyre nem tud menni, míg nincs 90-es csípője, ami sok helyen alapvető kritérium a modelleknél, főleg Olaszországban, ahová ő a leginkább vágyik.