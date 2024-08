Mikes Anna különleges ajándékot kapott Krausz Gábortól

Krausz Gábor és Mikes Anna még a Dancing with the Stars című műsorban ismerkedtek meg. A kemény munkának köszönhetően pedig ők voltak azok, akik a magasba emelhették a trófeát, a séf pedig bebizonyította, hogy nem csak főzni, de táncolni is tud. A páros azóta is boldog párkapcsolatban él, sőt, idén az Ázsia Expressz legújabb évadában is együtt vágtak neki a kalandnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor az Ázsia expressz sajtótájékoztatóján

Fotó: Instagram/Mikes Anna

A táncosnő nemrég ünnepelte a születésnapját, a különleges alkalomból kifolyólag pedig a séf egy meglepetés születésnapi bulit szervezett neki. A korábban megosztott kép szerint a barátok és családtagok láthatók, Mikes Anna születésnapján pedig Krausz Gábor Tóth Gabival közös kislánya is ott volt.

"Azon a héten tánctábort tartottam, úgyhogy este hatra értem haza, de mire megérkeztem, Gábor szervezett egy meglepetés szülinapi bulit a számomra legkedvesebb emberekkel. Megmondom őszintén, nem számítottam rá.

Annyit mondott a telefonba, hogy este siessek haza, mert megyünk vacsorázni.

Aztán kinyitottam az ajtót, és ott volt rengeteg ember és Gábor.

Nagyon készült: főzött, szervezkedett.

Közben elkészült a teraszunk is, tehát egybekötöttük a teraszavató bulival is" - mesélt a részletekről Mikes Anna.

Kiemelte, hogy nem az ajándék volt számára fontos, hanem az, hogy Krausz Gábor boldoggá akarta őt tenni a születésnapján. Sőt, egy olyan különleges ajándékot is kapott a párjától, amiről nem szeretne beszélni, titokban tartja.

Mikes Anna és Krausz Gábor felújították közös otthonukat

A sztárpár az Ázsia expressz forgatása után döntötte el, hogy felújítja a közös otthonukat, ami hatalmas munkával, felfordulással és stresszel jár.

Apukámék nagyon sokat segítettek a renoválásban – lényegében ők építették meg az egészet, én pedig néha belekontárkodtam –, és most lett kész. Még azért jó idő van, ezért nyáron biztosan ki lesz használva, de igazán nagyot majd jövőre szól! A szülinapi bulin is nagy érdeklődés övezte - magyarázta Krausz Gábor a hot! magazinnak.

Hozzátette, hogy a forgatás óta nem nagyon volt idejük pihenni, mind a ketten visszarázódtak a hétköznapokba.