A milliárdos Nicole Kidman most azzal kampányolgat, hogy nem fontos neki a luxus

Az 57 éves, Oscar- és ötszörös Golden Globe-díjas ausztrál-amerikai színész-énekesnőről senki sem gondolná, mire vágyik leginkább az utóbbi időben. Bár mindent megengedhetne magának, hiszen mai napig felfelé ível a karrierje, azonban ő nem kér a luxusból, akkor sem, ha férje így szeretne élni. Kidman 2006 óta él házasságban Keith Urban country énekessel, aki vele ellentétben szereti a fényűzést, mégis megoldják, hogy mindkettejük jól érezze magát a kapcsolatban. A színésznő most meglepő dolgot árult el Victoria Beckhamnek egy beszélgetésük során.

Victoria Beckham a Vogue Australia számára készített interjút Kidmannal, akivel meglepő, de egyáltalán nemcsak nőies témákról, hanem az autókról is beszélgettek. Ez abből adódott, hogy korábban az egykori énekesnő a férjéről készült dokumentumfilmjében korábban azt mondta, hogy ő egy munkásosztálybeli gyerekként nőtt fel, de ezt David Beckham megkérdőjelezte amiatt, hogy a felesége apja régen egy Rolls-Royce-t vezetett.

Most Victoria Beckham is tisztázta, hogy tulajdonképpen apja az első nagyobb bevételéből vásárolta magának az álomautóját, amikor beindult a vállalkozásuk, azonban volt egy fehér furgonjuk is, amit ugyanúgy használt a hétköznapokban, hiszen a munkájához használta. A divattervező hozzátette, hogy gyerekként jobban szerették a furgont, mint a luxusautót, ugyanis azt szokták meg és nem is akartak kitűnni a többi gyerek közül. Majd megkérdezte Nicole Kidmant, hogy ő hogyan áll az autókkal, és ő milyen típust vezet.

Kidman bevallotta, hogy az autók nem az ő világa, bár férje, a zenész Keith Urban rajong értük.

A férjem nagy autórajongó. Én nem vagyok autós típus. Én úgy vagyok vele, hogy bármivel jöhetsz értem, én boldog leszek. A légkondicionlót viszont szeretem.

- magyarázta az 57 éves ausztrál színésznő.

"De mit vezetsz? Ez az, amit tudni akarok. Mit vezet Nicole?" - kérdezte továbbra is Victoria Beckham, majd érdekes választ kapott.

A következő a helyzet. A férjem vett nekem egy Lamborghinit. De én egy Subarut vezetek, ő pedig a Lamborghinit

- mondta Kidman, aki visszautasította férje gáláns ajándékát, ennyire nem érdekli az autózás és a luxus sem, így Keith Urban végül magának vette a méregdrága autót, mely egy egyedi modell, a Lamborghini Urus, amely 275 000 dollártól, azaz majdnem százmillió forinttól indul - írja a foxnews.com.