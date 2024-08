Bugyiját mutogatva hozza zavarba követőit a Stranger Things fiatal sztárja - videó

Mint írtuk, nemrég titokban megházasodott a Stranger Things fiatal főszereplője, a még kislányként ismerté vált Millie Bobby Brown. A 20 éves színésznő párja Jon Bon Jovi 22 éves fia, Jake Bongiovi, akivel tavaly áprilisban jegyezték el egymást. Májusban még csak szűk családi körben ünnepeltek, de már akkor voltak pletykák, melyek szerint hamarosan hatalmas esküvőt is fognak tartani. Úgy tűnik, ez a híresztelés igaznak bizonyult, a The Sun forrásai szerint nagyban szervezik a nagy napot, ahova rengeteg sztárt is meghívnak.

A Netflix húszéves sztárja divattervezéssel is foglalkozik, régóta van egy saját márkája, mely a legtrendibb ruhákon át a szépségápolási cikkek forgalmazásával is foglalkozik. Időnként ezeket a termékeket mutatja be Millie Bobby Brown, aki legutóbb az Instagram-oldalán mutatta be új fehérneműit, amivel sokakat igazán zavarba tudott hozni.

A Stranger Things színésznője egy falatnyi, testhez simuló alulöltözős nadrágban, és egy haspólóban mutatta meg karcsú derekát, közben sokakat zavart, hogy folyton váltogatta az angol és amerikai akcentusát is, miközben áradozott a "varrásmentes" és "szuper kényelmes" tangákról, amiket a magasba emelve lobogtatott és nyújtott, hogy mindenki lássa, mennyire rugalmasak valójában. Azonban a fiatal színésznő új stílusa még szokatlan, hiába tudják követői, hogy már férjnél van és felnőtt, de a mai napig sem sikerült teljesen levetkőznie a kislányos imázst, amiért olyan régóta küzd.

Majdnem felhagyott a színészettel

Majdnem feladta álmai munkáját a világszerte nagy sikerrel futó Stranger Things sztárja, Millie Bobby Brown, aki gyerekként majdnem abbahagyta a színészkedést. Sok évvel ezelőtt meghallgatáson jelentkezett Lyanna Mormont szerepére a Trónok harcában (a szerepet végül Bella Ramsey kapta), és Brown nagyon elkeseredett, amikor nem kapta meg a munkát.

Majd egy újabb csalódása volt, tízéves volt, amikor egy casting-igazgató miatt sírva távozott a meghallgatásról. Millie Bobby Brown szerint a szereplőválogatás vezetője nemcsak elutasította őt a szerep miatt, hanem azt is mondta neki, hogy nem valószínű, hogy valaha is sikeres lesz színészként, mert korához képest "túlérett".

Nagyon nehéz volt, mert azt hittem, hogy az érettség az egy jó dolog. És aztán azt mondták, hogy nem az... meg azt, hogy nem fogok boldogulni ebben az iparágban... ez annyira bántó volt

- emlékezett vissza a színésznő, majd elárulta, hogy jött a Stranger Things, ahol pont a koraérettségéből kovácsolt előnyt, hiszen épp ilyen színészt kerestek Tizenegyes szerepére, ezért nem adta fel a színészi terveit.