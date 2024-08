Új fotókat mutatott a forgatásról a Stranger Things fiatal színésznője - képek

Nincs könnyű dolga a Stranger Things stábjának, hiszen az egykori gyerekszereplőik azóta fiatal felnőttek, a Tizenegyet alakító Millie Bobby Brown nemrég férjhez is ment, ezért is kell feszített tempóban forgatni az utolsó évadot, melynek már a felénél járnak. A tervek szerint leghamarabb jövőre kerülhet a Netflixre a sorozat fináléja, ami rekordhosszúságú részekből fog állni, mivel megígérték, minden szálat elvarrnak a végére, amiből elég sok maradt négy évad után is.

Gyakorlatilag nyolc filmet készítünk, az egyes epizódok nagyon hosszúak

- mondta korábban Maya Hawke, aki Robin Buckleyt alakítja a sorozatban és a harmadik évadban csatlakozott a szereplőgárdához.

A Stranger Things utolsó részei mozifilm hosszúságúak lesznek Maya Hawke szerint

Fotó: Netflix

Azóta elszólta magát Sadie Sink is, hogy mi lesz a kómában lévő karakterének, Max Mayfieldnek a sorsa, amikor a sorozat producere hirtelen félbe is szakította a nyilatkozatát, hogy ne fecsegjen ki több információt a folyamatban lévő produkcióról.

Az elképesztő népszerűségnek örvendő, hétszeres Emmy-díjas sorozatot Matt és Ross Duffer készíttetik, és ők a producerei is a show-nak, akik Hawke szerint szívüket-lelküket beleadták a sorozatba eddig is, de most minden eddiginél jobban igyekeznek megfelelő befejezést alkotni. Így részben ez az oka annak, hogy ilyen sokáig tart egy évad elkészítése Hawke szerint.

Most a sorozat főszereplője, Millie Bobby Brown jelentkezett exkluzív, friss fotókkal a sorozat forgatásáról, és megmutatta, hogyan fog kinézni már felnőtt nőként a fiatal Tizenegy szerepében, és a fotók alapján izgalomból és borzongásból most sem lesz hiány. Brown még csak 12 éves volt, amikor 2016-ban debütált a sorozat első évada, azóta már férjhez is ment Jake Bongiovihoz, a rockzenész Jon Bon Jovi fiához, az egyik képen már meg is mutatta, hogy férjezett nevét használja hivatalosan.

A fiatal színésznő korábban elárulta, hogy hálás a produkciónak, azonban szeretné magáról levetkőzni ezt a karaktert, szívesen kipróbálna mást is, és ő már nem térne vissza az esetleges folytatásra sem.

