Lebénult a Harry Potter-filmek sztárja

A mai napig hatalmas sikernek örvend Harry Potter története, a regények és az azok alapján készült filmek egyaránt. Már több mint húsz év eltelt az első rész premierje óta, a színészek közül sokan már nem is élnek. Most az egyik színésznő is beszámolt súlyos betegségéről.

A Harry Potter-filmek kedvelt színésznőjét, Miriam Margolyes hivatalosan is rokkantá nyilvánították, ugyanis már alig tud járni komoly gerincbetegsége miatt. Margolyes, a gyógynövénytan szakértőjét, Bimba professzort alakította a sikeres filmsorozatban. A 83 éves színésznő egy friss interjúban elismerte, hogy gyorsan romlik egészségi állapota, súlyos gerincferdülése miatt szinte már le is bénult. Miriam Margoyles a Harry Potter-filmek Bimba professzora

Fotó: Warner Bros. Nem tudok nagyon jól járni, és rokkantként vagyok regisztrálva. Mindenféle segítséget igénybe veszek a járáshoz, már van két botom és egy járókeretem is, de ezeket már nagyon unom. Már van egy mozgórollerem is, az viszont igazán szórakoztató" - kezdte Margolyes, aki állapotához képest nincs túlzottan elkeseredve. "Olyan, mintha lenne egy új játékom. Nagyon jó a bevásárláshoz, mert van rajta kosár is, és nagyon élvezem, hogy száguldozhatok rajta" - folytatta a színésznő. Egy klinika szakértője szerint a gerinccsatorna szűkületét abban az esetben diagnosztizálják, amikor a gerinc belsejében túl kicsi a hely. Ez nyomást gyakorolhat a gerincvelőre és a gerincen keresztül haladó idegekre. Nem tudok jól járni, és rokkantként vagyok nyilvántartva - mondta a Harry Potter sztárja, aki mindent elkövet azért, hogy tudjon mások segítsége nélkül is mozogni. A színésznő korábban elárulta, hogy valahol magát is okolja az állapota miatt, ugyanis tudja, hogy korábban változtatnia kellett volna az étrendjén. Azért korlátoztam az életemet, mert vágytam a karamellára vagy a vagdalt májra, a sajttortára... Ez teljesen abszurd. Nem kellett volna ennyire mohónak lennem. Erősebbnek kellett volna lennem" - magyarázta korábban a 83 éves Miriam Margolyes, aki már arról is beszélt, hogy egyáltalán nem fél a haláltól. Nem tehetsz róla, de tudatában vagy annak, hogy az előtted álló idő kevesebb, mint az előtted lévő. Én még mindig kacsázom és búvárkodom. Még mindig nyitott vagyok az új tapasztalatokra. Csak már teljesen tudatában vagyok annak, hogy nincs fény az alagút végén" - idézi a foxnews.com a színésznő korábbi nyilatkozatát.

Margolyes azt is elismerte, hogy ahogy az egészsége tovább romlik, meg kell békélnie azzal, hogy kerekesszéket használjon és teljesen elveszítse az önálló mozgását. Miriam Margoyles már 83 éves, és beletörődött, hogy hamarosan teljesen le fog bénulni

Fotó: 2016 David M. Benett/David M. Benett

