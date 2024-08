Miss Balaton: így választották meg a Balaton szépét

A Miss Balaton közösségi médiás felületein mind a tizenkét döntősről talál hivatalos fotókat, a győztest, a szabadúszó modellként dolgozó Bábel Virágot mutatjuk külön: ide kattintva tudja megnézni vadító, privát képeit!

Bábel Virág 20 éves modell Hernádról. Ötéves korától versenyszerűen gimnasztikázott, hatéves kora óta vesz részt szépségversenyeken: 2018-ban Miss Teen Hungarynek választották, 2021-ben pedig már zsűrizett is. Megfordult a Sztárban sztár produkcióiban is a háttérben, illetve modellként dolgozott már Kínában, Japánban, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Arab Emírségekben is.

