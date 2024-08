Vadító privát képeken a Miss Balaton idei győztese

Mint írtuk, szombat este megtartották Balatonfüreden a Miss Balaton szépségverseny idei döntőjét, ahol a szakmai zsűri – Sándor Orsi, Kocsis Korinna, Tóth Lilla Hanna, Merő Péter és Rasztovics Dávid – döntése alapján a második udvarhölgy Sótonyi Boróka, az első udvarhölgy pedig Ambrus Nikolett lett, miközben a korona a szabadúszó modell, Bábel Virág fejére került. Róla van szó:

Bábel Virág a Miss Balaton hivatalos fotóján, a tizenkét döntős fotótáborában

Fotó: Instagram/Miss Balaton / Instagram/Miss Balaton

Bábel Virág 19 éves modell Hernádról. Ötéves korától versenyszerűen gimnasztikázott, hatéves kora óta vesz részt szépségversenyeken: 2018-ban Miss Teen Hungarynek választották, 2021-ben pedig már zsűrizett is. Megfordult a Sztárban sztár produkcióiban is a háttérben, illetve modellként dolgozott már Kínában, Japánban, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Arab Emírségekben is.

Az Instagramon egyelőre nagyjából ötezren követik, de ez a szám bizonyára csak nőni fog. A közösségi oldaláról válogattunk a legszexibb és legszebb képekből, nézze meg!

Bábel Virág legjobb privát fotói: