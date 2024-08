A Miss Balaton nyertese a verseny után új kihívások elé néz

Augusztus 17-én, szombaton este új királynőt választott a Miss Balaton csapata, a korona a 20 éves Bábel Virág fejére került. A koronát a 2022-es, mostanáig regnáló Miss Balaton-királynő, Csupor Olívia adta át az új királynőnek, Bábel Virágnak.

Bábel Virág, a Miss Balaton nyertese

Az első udvarhölgy Ambrus Nikolett, a második udvarhölgy Sótonyi Boróka lett. A zsűriben Sándor Orsolya műsorvezető, korábbi királynő, valamint a 2018-as Miss Balaton, Tóth Lilla Hanna mellett Merő Péter divattervező, Rasztovits Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. alapító vezérigazgatója, valamint Kocsis Korinna modell foglalt helyet. A döntőt közel 500 néző előtt, teltházzal rendezték, ahol többek között Epres Panni, Balogh Eleni, Zimány Linda és a döntő műsorvezetője, Gelencsér Tímea is megjelent.

Bábel Virág 20 éves modell Hernádról. Ötéves korától versenyszerűen gimnasztikázott, hatéves kora óta vesz részt szépségversenyeken: 2018-ban Miss Teen Hungarynek választották, 2021-ben pedig már zsűrizett is. Megfordult a Sztárban sztár produkcióiban is a háttérben, illetve modellként dolgozott már Kínában, Japánban, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Arab Emírségekben is.

A Miss Balaton nyertese édesanyjaként tekint Epres Pannira

Habár már egy hete lezajlott a döntő, Bábel Virág még ma is izgatottan gondol a versenyre, melyre rengeteget készült, ma pedig már büszke arra, hogy ennek meg is lett az eredménye. A megmérettetésen mentorok segítették a lányokat, akik közül a fiatal lány Epres Pannihoz került a legközelebb.

"A castingok, majd a felkészülés alatt két fő mentorom is volt. Horváth Cintia modell, influenszer, és Szabó Dóra műsorvezető vállszélességgel mellettem álltak, megszámlálhatatlan mennyi hasznos tanácsot, visszajelzést, lelki támogatást kaptam tőlük.

Mindenképp fontosnak érzem kiemelni Epres Panni támogatását, biztatását is, aki végig fogta a kezünket, megosztotta velünk a saját tapasztalatait, mindent megtett azért, hogy a kifutón magabiztosak legyünk, a legjobb formánkban tündököljünk a színpadon.

Azt gondolom, bátran kijelenthetem a többi döntős lány nevében is, az elmúlt hónapokban rendkívül szoros lett vele a kapcsolatunk.

Epres Panni olyan, mintha a második édesanyám lenne, végig ott állt mellettem ezen a sokszor lemondásokkal járó úton

- vallotta be.