A Miss Influencer Hungary tavalyi nyertese a legkisebb bikinijében pózol - kép

Szőke Rebeka még tavaly nyerte meg a Miss Influencer Hungary versenyt, ahol az ország legszebb és leghitelesebb női tartalomgyártóját keresték. Az első helyezett 5 millió forintot és egy luxusutazást nyert Dubajba. Akkor több celeb is megmérettette magát a versenyen, például Opitz Barbi, Fazekas Vivien, Szarvas Andi, és Gáspár Virág. A zsűri tagja volt többek között Rubint Réka, a nemrég házasodott Vasvári Vivien és Csuti is. A második helyezett Szarvas Andi lett, Jerkovics Bogi pedig a harmadik.

A Miss Influencer Hungary tavalyi győztese, Szőke Rebeka

Fotó: Szőke Rebeka/Instagram

Szőke Rebeka nemcsak szépségével, de tudatos gondolkodásával és sportos alakjával is elnyerte a zsűri szimpátiáját.

A 25 éves lány kétségkívül büszke izmos alakjára, ugyanis nincs olyan nap, mikor ne osztana meg magáról olyan fotókat, ahol merész ruhában, bikiniben látható, vagy épp a formás fenekét teszi a kirakatba.

A minap fehérneműben pózolt egy luxusautó előtt, amihez egy magassarkú combcsizmát húzott, az összhatásért pedig majd megőrülnek a férfiak.

Az egyik, ha nem a legjobb kép rólad

- jegyezte meg egy férfi.

"Mustang girl" - utalt az autóra egy követője.

Kétségtelenül tüzes, és az érzékiséget gusztán megfogó fotósorozat, mert a többi képet elnézve újfent igencsak jól sikerült a tematika kibontása

- bókolt neki egy másik.

A Miss Influencer Hungary nyertese pornómodell lehet

Az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban többen azt állítják, hogy a fiatal lánynak többek közt a melle és egyéb más testrésze is meg van műtve, holott ezt soha nem vallotta be Rebeka. Sőt, akadtak olyanok is, akik azt írták, hogy az OnlyFans nevű oldalon is megtalálható.

Ő azért egyéb oldalakon konkrét szolgáltatások is hirdet

- jegyezte meg egy felhasználó.

"Rá illik az a mondás, hogy annyi esze van, mint amennyi latszik" - írta le a véleményét egy másik.

Régen (gimnázium) tényleg egy gyönyörű és cuki csaj volt. Ahogy leírta többször, nagyon kevés az önbizalma, azért csináltatott meg ennyi mindent magán. Én őszintén nehezen hiszem el az 'escortozott' pletykákat… Sajnálom, hogy ennyire elvitte a külvilág felé mutatott imidzs

- olvasható egy hozzászólás.