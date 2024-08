Feladhatja a modellkedést a Next Top Model Hungary sztárja

Bár nagyon sikeres modell Papp Gabi annak ellenére is, hogy a Next Top Model Hungary első évadát Mészáros Lili nyerte, és több lány is sikerre vitte, akik azóta is modellkedéssel foglalkoznak. Bár Papp Gabinak évtizedes tapasztalata van modellkedés terén, a szakmai zsűrit nem sikerült meggyőznie arról, hogy alkalmas lenne a feladatra, ugyanis nagyon nehéz természete van, ezért már a döntő előtt kiesett a versenyből.

A modell megosztó személyisége ellenére mégis hatalmas közönségkedvenc volt a műsorban, és azóta is folyton megállítják őt az utcán, ha hazatér Magyarországra, ugyanis nem itthon, hanem Angliában él párjával és hétéves kislányával. Hazánkban egyre sikeresebb a modellszakmában, kinn azonban nem ezzel foglalkozik, civil munkája van. Ez a kétlaki élet, és az ottani szakmája is gondolkodóba ejti, vajon meddig folytatja a modellkarrierjét.

Amikor a műsor adásba került, sokan megismertek, odajöttek hozzám az utcán. Aztán egy időre visszamentem Angliába, és most, amikor néhány hete hazajöttem, meglepve tapasztaltam, hogy még mindig ennyien érdeklődnek utánam.

Azt hittem, ez a csoda három napig tart, de nem. Sok fiú és lány ír rám a mai napig, az utcán is megállítanak. Még mindig nem szoktam meg teljesen, hogy a boltban vagy a villamoson a nevemet kiáltják, és odajönnek hozzám, fotót kérnek" - mesélte Papp Gabi, akit a mai napig meglep, hogy még ennyi idő után is meglep, hogy ismertté és népszerűvé vált szélesebb körben is.

A modellnek nagyon jól esik, hogy ennyi pozitív visszajelzést és szeretetet kap az emberektől, viszont igyekszik nem elszállni miatta, szeretne két lábbal a földön járni, és még így sem érzi magát biztonságban, ha modellkedésről van szó. Bár az utóbbi időben rengeteg munkája akad, mégsem akar kizárólag csak ezekre alapozni.

Az elmúlt időben sok munkát kaptam itthon, de még nem elég biztos a talaj, hogy mozdítsam az egész családomat.

Ezt a nagy lépést még nem tudnám megtenni. Alapvetően Bristolban élek, itt pedig nem modellkedem, civil munkám van" - magyarázta a Borsnak Papp Gabi, akinek Angliában szépségszalonja van, és úgy tűnik, azt tekinti elsődleges munkájának, amire alapozhat.