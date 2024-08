A pornómodell Molnár Anikó illegális injekciókkal szúrja magát

Mint arról korábban mi is írtunk, népszerű lett az ismert emberek körében a vényköteles, cukorbetegeknek szánt injekciók használata, mint az Ozempic, vagy a Saxenda, mellyel könnyű szerrel szabadulhatnak meg súlyfeleslegüktől. Nemrég láttak napvilágot olyan hírek, hogy több hazai sztár is hazudik a fogyásáról, és hiába reklámozzák a diétás étrendjüket, vagy mutogatják magukat az edzőeteremben, ezek mind hazugságok, és illegálisan tartják magukat formában cukorbetegeknek szánt injekciókkal. Ezek az ismert celebek egymás között nyíltan vállalják, hogy így fogynak fogynak le, ami nemcsak nagyon veszélyes, hanem illegális is, erről beszélt most Molnár Anikó.

Korábban a pornómodellkedésből élő Molnár Anikó már elsimerte, hogy nagyobb fogyását ilyen injekcióknak köszönheti, azonban kiderült, hogy számára indokolt, és egészségügyi problémája miatt kellett ehhez a módszerhez folyamodnia.

Sokáig a sport hiányára fogtam, hogy nagyon meghíztam. Aztán végül négy-öt éve rávettem magam, és csináltattam egy laborvizsgálatot, meg elmentem egy terheléses cukorvizsgálatra.

Nagyon rossz eredményeim születtek, és kiderült, hogy egy hajszál választ el a cukorbetegségtől. Ekkor az orvosom felírt egy tablettát, de egy hónap múlva, amikor visszamentem, látta, hogy egy dekát sem fogytam, ugyanúgy 100 kiló fölött voltam. Úgyhogy jött a következő szint, az injekciókúra" - magyarázta korábban a pornómodell, akiről kiderült, hogy inzulinrezisztenciája miatt indokolt számára a méregdrága inejkciók használata.

Molnár Anikó már jobban figyel a betegségére, ugyanis olyan előrehaladottá vált, hogy újra használnia kell az injekciókat.

Első körben lement 27 kiló, de aztán a fele visszajött, mert nem iktattam be mellette a rendszeres sportot. Sajnos nekem az inzulinrezisztencia-betegségem eléggé előrehaladott, úgyhogy most újra el kellett kezdenem szúrni magam.

- magyarázta a story.hu-nak a pornómodell, akit nagyon feldühítenek azok, akik indokolatlanul használják a cukorbetegeknek szánt szereket.

Meg kéne, hogy értse mindenki: ez nem gyerekjáték! Óriási felelőtlenség fű alatt beszerezni és használni ilyen gyógyszereket.

Mindenki örüljön, aki egészséges, és ne kísértse a sorsot! Én nagyon örültem volna, ha az orvosom azt mondja: Anikó, önnek kutya baja, csak menjen el szépen edzeni!" - mondta ingerülten a pornómodell Molnár Anikó, aki már nem lepődik meg ezen, és nem is érdekli, ki hogyan fogy le, azonban nagyon bosszantja, hogy sokan hazudoznak a fogyásukról.