Újabb plasztikai műtétekre készül a pornómodell Molnár Anikó

A pornómodell Molnár Anikó több plasztikai műtéten van túl, valószínűleg 650 köbcentis mellimplantátumai is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy szépen meg tud élni az OnlyFansből, meztelen képeiből és videóiból.

Ennek ellenére még idén újabb beavatkozásokon esik át, ha minden a terv szerint alakul: "Bár elégedett vagyok a mostani külsőmmel,

az idő halad, és muszáj folyamatosan formában lennem.

Éppen ezért azt tervezem, hogy még idén le szeretnék fogyni 10 kilót, és bevállalok újabb plasztikai műtéteket. Egy ciciműtétre és egy hasplasztikára lesz szükségem" – mondta a Ripostnak.

Legutóbb júniusban plasztikáztatott

Molnár Anikó legutóbb júniusban esett át egy fájdalmas plasztikai műtéten, a nyakáról távolíttatta el a megereszkedett bőrt – amiről így mesélt: "Ez nem egy nagy arcplasztika, de így is komoly műtétnek számít. A végeredmény sem olyan drasztikus, mint a hagyományos értelemben vett arcfelvarrás, viszont látványos. A fület körbevágják, és a bőrt meghúzzák, összevarrják, és a fölösleges bőrt kivágják.

Amikor kijöttem a műtőből, nem ismertem meg magam a tükörben.

Hirtelen más lett a fejformám, és beödémásodott az arcom. Viszont már nem lóg a nyakam, már most tetszik, amit látok. A teljes gyógyulás még egy kis időt fog igénybe venni, a beavatkozástól számítva körülbelül három hét, mire a végleges formát fogom látni. Több vágás van a fülem körül, nagyjából tíz centi. Van vízszintes, függőleges, ezek most még le vannak ragasztva, de már a varratokat is kiszedték" – magyarázta a műtét után.

"Jólesik, hogy dicsérnek, pláne, mert az utóbbi időben nem éreztem jól magam a bőrömben. Azzal is tisztában vagyok, hogy ez sosem azon múlik, hogy feszes-e a bőröd, vagy sem.

Ha belül nem vagy kibékülve magaddal, csináltathatsz bármit magadon, nem fogod jobban szeretni magad.

Tizenkét év tapasztalatból mondom. A tetoválásból eredően nőkkel foglalkozom, látom, hogy aki kevésbé igényes, boldog párkapcsolatban él, és ki van békülve magával. Míg a másik jó ruhákban jár, összevissza műtteti magát, és boldogtalan. Volt, hogy én is rondának láttam magam, és még most is időnként elbizonytalanodom. De elhatározásra jutottam, amint begyógyultak a sebeim, a testemet fogom rendbe tenni, hogy tényleg elégedetten nézzek a tükörbe" – mondta június végén Molnár Anikó.