Molnár Anikó elmondta, még hány évig meztelenkedik

Molnár Anikó nem állt le az erotikus-pornográf tartalmai gyártásával, hiszen rengeteg pénzt keres vele, és ma már csak ezzel foglalkozik. Nem is nagyon teheti meg, hogy sokáig nem jelentkezik újabb tartalmakkal, hiszen előfizetői várják a pénzükért cserébe a folyamatos szolgáltatást és új tartalmakat. Így a pornómodell nemrég még egy másik erotikus modell segítségét is kérte, és együtt mutogatták magukat az OnlyFans-oldalon, amiről az ingyenes, Instagram-oldalán is mutatott egy fotót.

Molnár Anikó

Fotó: TV2

„Egy olyan társat, egy olyan férfit szeretnék magam mellé, aki a csomagot, amit cipelek, és hozzám tartozik, elfogadja és felvállalja. Hiszen van egy anyukám, akiről az idősödő problémáival együtt egy személyben gondoskodom, kisebb segítséggel a húga személyében.

Miatta nem mehetek el egy világkörüli útra,

maximum egy hétre vagy egy hosszú hétvégére hagyhatom itt. Illetve ott van a négy kiskutyám, akikre a gyerekeimként tekintek, az ágyamban alszanak. Ez korában már vezetett szakításhoz. Nem volt kérdés számomra, hogy az állataimat választom, hiszen születésük óta velem vannak, 11 évesek, és tisztességesen végig fogom őket kísérni az élet végéig” – nyilatkozta Molnár Anikó.

