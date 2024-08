Részegen, az utcán aludt az RTL Klub lecsúszott, gyerekverő színésze

Visszaesett, és ismét az alkoholt választotta Molnár Gusztáv, aki nemrég Budapesten egy pláza előtt fetrengett a Blikk olvasója szerint, aki

annyira borzalmas állapotban volt, hogy később egy járókelő mentőt hívott rá.

Mint arról már korábban beszámoltunk, Molnár Gusztáv 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be az elvonóra, ahol kilenc hónapot töltött, ez idő alatt rengeteget fogyott, teljesen megváltozva jött ki az intézményből. Legalábbis ő ezt állította, hogy sikerült leszámolni a függőségével, most mégis meglepő hírek érkeztek az RTL Klub bukott színészről, aki még 2023-ban is majdnem a halálba itta magát karácsony második napján.

Fotó: Molnár Gusztáv Instagram

Még az elvonóra is barátai fizették be, ugyanis féltették a színész életét.

Molnár Gusztávnak az alkoholfüggősége miatt már teljesen tönkrement a magánélete, felesége elhagyta, előző házasságából született gyerekét nem láthatja. Eddig arról győzködte az embereket, hogy leszokott, és újra építi az életét, most azonban úgy tűnik, hogy ismét hazudott, nem tartott sokáig a józanság, az RTL Klub sorozatszínészét már többször is látták részegen az utcán ténferegni.