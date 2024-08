Kórházban van az utcán részegen fetrengő Molnár Gusztáv

Mint írtuk, a színészt mentővel szállították kórházba, miután kedden a Corvin-negyedben, részegen fetrengve, egy kuka mellett figyeltek fel rá a járókelők Budapest belvárosában. Molnár Gusztáv, az RTL Klub bukott színésze korábban saját maga mesélt az alkolizmusáról. 2022-ben majdnem belehalt az ivásba, ekkor már retteget, ezért is vonult be a szigorú komlói elvonóra, ahol 265 napot töltött barátai jóvoltából. Miután kijött, azt állította, hogy sikerült leszámolni a függőségével, az elmúlt napok történései azonban nem ezt igazolják, hiszen újra az alkoholhoz nyúlt, és rémisztő állapotban fetrengett a nyílt utcán.

Az alkoholizmus miatt már volt elvoón Molnár Gusztáv, aki nyúzott állapotban, csontsoványra fogyva hagyta el az intézményt 2023-ban

Fotó: Molnár Gusztáv Instagram

Valószínűleg nemrég történt szakítása miatt került újra mélypontra, és annyira nem tudja elfogadni, feldolgozni a veszteségét, hogy egyetlen megoldásnak azt látta, ha újra bódult állapotba kerül az italtól. Azonban rémisztő dolgokra is késztette az alkohol, kiderült, többször rendőrt hívtak már a színészre, volt barátnője, és a nő szomszédai is, összesen 14 alkalommal. Molnár Gusztáv a szakítást követően több alkalommal is megjelent az exe lakásánál, és ki is kellett hívni miatta a rendőröket, mert erőszakosan viselkedett, dörömbölt az ajtón, vagy az utcán ordibált.

A legutóbbi eset óta nem lehetett tudni, pontosan mi történt a színésszel, hiszen az utcáról a mentő kórházba szállította, de az a hír járta, hogy már el is hagyta az intézményt, pedig sokakat aggaszt az állapota. Most azonban új hírek érkeztek a bukott színészről, aki állítólag mégis orvosi kezelés alatt áll, nem távozott a kórházból.

Guszti jelenleg kórházban van, kezelés alatt áll. Az elkövetkező hét-tíz nap kritikus lesz, ugyanis az olyan komoly alkoholbetegeknél, mint ő, ilyenkor súlyos tünetek, például epilepsziás rohamok jelentkezhetnek.

Ha a rosszullét olyan környezetben éri őt, ahol nincs jelen szakember, akár bele is halhat, ezért fontos most, hogy ameddig az elvonási tünetek jelentkezhetnek, orvosi felügyelet alatt maradjon" - mondta a Blikknek Molnár Gusztáv neve elhallgatását kérő barátja, aki azt is hozzátette, hogy már intézi az alkoholista színész számára az újabb elvonót, ami előtt komoly vizsgálatok várnak még rá, hiszen a mentális állapotát is megvizsgálják majd.