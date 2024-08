Nehéz döntést hozott meg, teljesen megváltozott Nagy Melanie élete

Már több mint két éve, hogy G.w.M elhagyta gyerekei édesanyját Kulcsár Edina miatt, azóta Nagy Melanie folyamatosan azon dolgozik, hogy egyedül is helyt álljon minden téren. Szülőként is igyekszik a legtöbbet megadni kislányának és kisfiának, hiszen nem szeretne másoktól függeni, másrészt karrierjét is folyamatosan építi a szakítás óta.

G.w.M exe sminkesként és műsorvezetőként is bizonyított, azonban az elmúlt időszakban nagyot fordult vele a világ.

Az életem egyik fontos szakaszát zártam le, ugyanis már nem dolgozom sminkesként.

Egy irodában kaptam munkát, szeptemberben pedig folytatom a tanulmányaimat az egyetemen. Nagyon szerettem volna annak idején is megcsinálni a mesterképzést, csak időközben máshogy hozta a sors. Ettől függetlenül mindig ott motoszkált a fejemben, hogyha készen állok rá, és a gyerekek is elég nagyok lesznek, akkor vissza fogok iratkozni.

Most megkaptam ezt a lehetőséget az élettől, felvettek oda, ahol a diplomámat szereztem, és mesterképzésen folytathatom a tanulmányaimat fejlesztéspolitikai programmenedzsment szakon

- mesélte lelkesen a Ripostnak.

A lap a magánéletéről is kérdezte, azonban arról Nagy Melanie arról nem kívánt nyilatkozni, így nem tudni, hogy ismerkedik vagy párkapcsolatban él-e a műsorvezető, aki jelenleg is forgatja a Zsa Shej harmadik évadát.

Nem támogatja gyerekeit G.w.M

Nagy Melanie és G.w.M már két éve, hogy szakítottak, a rapper elhagyta családját az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina miatt, akitől megszületett második közös gyerekük is. Azonban a jelek szerint G.w.M nem támogatja előző kapcsolatából született gyerekeit. Szakításuk következményeit leginkább közös gyerekeik szenvedik el, ugyanis a tanulmányaikat is érinti az, hogy anyjuk egyedül nem tudja finanszírozni az eddig megszokott minőségű oktatást. A fiatal lány azonban nem panaszkodik, úgy értékeli, hogy az elmúlt két év nagyon sikeres volt a számára, hiszen sok rövidtávú célját sikerült elérnie a volt párja támogatása nélkül is, és a mai napig mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb lemondással járjon a gyerekeknek az, hogy apjuk elhagyta őket.