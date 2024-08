Top 5: botrányok és bűntények a Netflix heti premierjeiben

A héten is kihagyhatatlan Netflix-sorozatok érkeztek: híres sportbotrányról vagy a kandahári gépeltérítésről is láthatunk egy-egy produkciót, miközben erőszakos exeket vagy tiltott szerelmet kereső tinédzsereket éppúgy megismerhetünk – de akár a görög mitológiában is elmerülhetünk Jeff Goldblum oldalán.

Netflix-sorozatok: jön az Első kézből újabb része, A jellopási botrány

Fotó: Netflix / Netflix

Top 5 Netflix-sorozatok a héten

Első kézből: A jellopási botrány A lehető legrosszabb ex IC 814: A kandahári gépeltérítés Kaos Tilos a szerelem

Első kézből: A jellopási botrány (augusztus 27.)

A 2021 óta futó sport-dokumentumsorozat, az Untold már a negyedik évadánál tart, az előző rész a visszavonult amerikaifocista, Steve McNair meggyilkolásáról szólt. Az újabb epizód Connor Stalions és a michigani futtballcsapat jellopási botrányát (az ellenfél által használt stratégiai kézjelek "ellopását") járja körül, amely tavaly robbant ki.

A lehető legrosszabb ex (augusztus 28.)

"Megrázó történetek árulásról, erőszakról és csalásról tanúvallomásokon, testkamerás felvételeken és újrajátszásokon keresztül. Múltbeli kapcsolatok felkavaró valósága, amikor az ember nem ismeri igazán a partnerét" – olvasható a hivatalos ismertetőben. A széria a true crime rajongóknak szól, A lehető legrosszabb szobatárshoz hasonlóan a lehető legrosszabb exeket mutatja be.

IC 814: A kandahári gépeltérítés (augusztus 29.)

A hatrészes, dramatizált sorozat megtörtént eseményeket dolgoz fel, az indiai repüléstörténet egyik leghíresebb gépeltérítéséről tudhatnak meg többet az európai nézők. Az Indian Airlines Katmandu-Delhi útvonalon közlekedő járatát szenteste, 1999. december 24-én térítették el, hogy a tálibok ellenőrzése alatt álló Kandahárba juttassák – ennek a drámai útnak a részletei elevenednek meg most a képernyőn.

Netflix

Kaos (augusztus 29.)

Jeff Goldblum főszereplésével készült fekete komédia a görög mitológia ismert alakjairól, akik modern köntösben, a mai világban jelennek meg. "Az Olümposzon eluralkodik a káosz, a mindenható Zeuszon elhatalmasodik a paranoia, három halandónak kell a kezébe vennie az emberiség sorsát" – ígéri a cselekmény leírása.