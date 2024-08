Váratlan döntést hozott a Next Top Model Hungary szereplője

Hawa, vagyis Kouyaté Hawa Krisztina épp csak lecsúszott a dobogóról a Next Top Model Hungaryben: a negyedik helyen végzett, a közönségnek pedig végig szimpatikus volt – a modellkedéssel azonban így is felhagy egy időre friss döntése szerint.

"Lassan jönnek vissza a munkáim, egyre több van, bár most egy ideig pihentetem a modellkedést.

Úgy érzem egy kicsit, hogy most inkább magamra kell koncentrálnom, és fejben helyrerakni a dolgaimat.

Ha vannak is munkák, amiket elvállalok, azokat azért, mert tök érdekesnek tartom őket. Például most is volt egy beauty fotózásom, és ténylegesen kíváncsi vagyok rá, milyenek lesznek a képek. Élvezetből elvállalom, de úgy, hogy csak a pénzért, úgy nem vállalom" – magyarázta a Borsnak.

Hawa főleg azért szünetelteti most a modellkedést, mert szeptembertől a felsőoktatásba fog járni, kommunikáció és média szakon kezdi meg a tanulmányait. Elmondása szerint nem tudja még, hogy az így megszerzett tudást miként fogja kamatoztatni, de a háttérben éppúgy dolgozna, mint műsorvezetőként – miután a Next Top Model Hungaryben valamennyire a tévés műsorkészítésbe is belelátott.

"Azért is választottam ezt a szakot, mert nem volt ötletem, hova menjek. De ez ad egy olyan szintű előadókészséget, hogy ezzel mellélőni nem tudok. Ha megtanulok emberek előtt beszélni, az nem egy hátrány, és az életben sokkal előrébb fog vinni. Bárhol leszek, fogok tudni emberek előtt beszélni. Meg ad egy nagy magabiztosságot is. De egyre jobban tetszik a szak, egyre érdekesebbnek tartom, úgyhogy alakul lassan majd, mi lesz" – mondta.

Hogyan szerepelt a Next Top Model Hungaryben?

Hawa számára igen nehézkesen indult a Next Top Model Hungary, ugyanis már rögtön a második adásban majdnem feladta a küzdelmet, amikor hosszú haját egész rövidre vágták – azóta azonban megszerette ezt a stílust, elmondása szerint sokkal nőiesebbnek érzi magát.

Kritikaként később is megkapta a műsorban, hogy túl érzékeny, hisztis, de összességében jól teljesített a négytagú zsűri szerint is: végül a negyedik helyet sikerült megszereznie Mészáros Lili, Czibolya Nikolett és Vidéki Vivien mögött.