A Next Top Model Hungary nyertese abbahagyta a modellkedést - videó

A Next Top Model Hungary döntőjében Czibolya Niki, Kouyaté Hawa, Mészáros Lili és Vidéki Vivi állt már csak a szakmai zsűri előtt, végül Mészáros Lilié lett a fődíj. A 10 millió forintos nyeremény mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződését is elvihette.

A Next Top Model Hungary nyertese, Mészáros Lili

Fotó: Mészáros Lili/Instagram

A döntő óta teljesen megváltozott a fiatal lány élete, egy ismert hajápolási márka nagykövete lett, azonban a tévhitekkel ellentétben hangsúlyozta, hogy a modellek élete nem csupa fény és csillogás.

"Ami miatt én azt képviselem, hogy ne kezdjék el fiatalon a lányok a modellkedést az az, hogy nem elég tudatosak még ilyenkor. Ebbe a hibába én is beleestem.

Azzal megküzdeni, hogy minden egyes nap erős kritikát kapsz, ahhoz kell egy hosszú önismereti út, hogy ne egy sérült lélek keletkezzen, hogy ne alakuljon ki testképzavar, amit már lehet, hogy meg sem lehet gyógyítani.

Sok fiatal esetében ez történik" - kezdte.

A Next Top Model Hungary nyertese abbahagyta a modellkedést

Hangsúlyozta, hogy vannak kivételek, mint például Palvin Barbara, azonban ez a ritkább. Benne hatalmas törtést okozott, hogy nem tudta kezelni a kritikákat, és egy időre vissza is vonult a modellkedéstől.

Nagyon eltorzult a magamról alkotott képem.

Ezért is volt az, hogy 20 éves koromban eldöntöttem, hogy abbahagyom. Éreztem, hogy ez már kezd olyan sebeket okozni, amit valahogy meg kell tudom gyógyítani" - magyarázta.

A Next Top Model Hungary nyertese azonban egyre sikeresebb, de megmaradt ugyanolyan szerénynek, mint a műsor előtt.

"Törekszem arra, hogy ne szálljon a fejembe a siker.

Lehet, hogy ez indokolatlan szerénységbe csap át, de külső szemlélőként nézem magam, minthogy mindez a fejembe szálljon.

Szerintem ott történik egy személység torzulás az emberekkel, mikor ismertté válnak, hogy elviszi őket az ár. Engem is annyi hatás ér, amit ha nem így kezelnék, akkor nem tudnám normálisan feldolgozni" - árulta el.

A Talk TV podcast műsorában bevallotta, hogy nehéz érvényesülni a szakmában, ugyanis rengeteg lány néz ki úgy, ahogyan ő. A kisugárzásának és a személyének köszönheti, amit elért, bár korábban súlyos önbizalomhiánnyal küzdött.