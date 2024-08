Gigamellek, tökéletes testek és gyönyörű arcok - a Netflix új vetélkedőjének legvadabb szépségei - fotók

Az igazság nem fontos a Netflix legújabb valósáshow-jában, mivel a koreai influenszerek csupán a még nagyobb népszerűségért küzdenek ebben a műsorban. Az influenszerek című műsor célja az, hogy valódi betekintést engedjen az ő világukba.

A 7 részből álló, koreai valóságshow-sorozat, amely online sztárokat állít szembe egymással a közösségimédia-hatalom csatájában, eközben igazán lehangoló képet fest az femberi psziché jövőjéről, mégis igazán magával ragadó a cselekmény.

Az influenszerek című valóságshow szereplői mindent elkövetnek a győzelem érdekében

Fotó: Netflix

Az influenszerek világában csak a figyelem számít, de az, hogy a figyelmet hogyan szerzed meg, az számukra teljesen lényegtelen, és szinte bármire képesek azért, hogy ezt megszerezzék. Mindeközben a világ mindent megtesz azért, hogy bebizonyítsa, hogy ez egy borzalmas folyamat a társadalom számára.

A műsor 77 versenyzővel indul, ami azt jelenti, hogy az első epizód egy óra 20 perces, és ennek a fele a bemutatkozásból áll. Ezek a bemutatkozások nem érdektelenek, hacsak nem ismered már a koreai influenszereket. A szereplők bemutatják, hogy milyen sokféle módon lehet jelentős online követőtábort szerezni. A résztvevők között vannak fodrászok és sminkesek, modellek és rapperek, játékosok és fitneszedzők, de egy húsfőző szakács, egy „valódi sámán” , továbbá egy néma szereplő is, aki egy másik versenyzőt arra biztat, hogy kérdezze meg, miért adtak neki mikrofont - írja a The Guardian.

