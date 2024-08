A megcsalási botrány Opitz Barbi családjára is hatással volt

Opitz Barbi az elmúlt években magánélete miatt kerül a címlapokra. Serleg Alberttel való kapcsolata már-már szinte követhetetlen, hiszen mindig újabb fordulattal bővül a történetük. Volt már rendőrségi ügyük, de számtalanszor szakítottak, utána pedig kibékültek, ezt pedig a közösségi oldalukon is megosztották.

Legutóbb Barbi barátja osztott meg egy olyan fotót, ahol az énekesnő egy fiú mellett látható. Ezzel nem is lenne nagy probléma, hiszen barátok is lehetnének, azonban kifejtette, hogy az illető, akit még meg is puszilt az énekesnő, 16 éves. Nem sokkal Serleg Albert leleplezése után előkerült egy felvétel Opitz Barbiról, ahol sír, és a barátjának üzen arról, hogy mennyire szereti.

Folyamatosan aggódott érte a család

A Bors most arról ír, hogy míg korábban Opitz Barbi arra kényszerült, hogy a barátja miatt konfliktusba kerüljön a családjával, most úgy tűnik, hogy a mérgező kapcsolat lezárása után ismét megtalálta az utat a szeretteihez.

Az énekesnő családja az elmúlt két évben folyamatosan aggódott érte, de úgy tűnik, most már megnyugodhatnak. Opitz Barbi ugyanis lezárta kapcsolatát Serleg Alberttel, és annak ellenére sem hajlandó visszatérni hozzá, hogy a fiú aljas módon zsarolja. Emellett úgy tűnik, hogy édesapjával is sikerült rendeznie a viszonyukat, ami nagy előrelépés, tekintve, hogy Opitz Barbi korábban azt állította, hogy halálos fenyegetéseket kaptak Serleg Alberttel. Ez valószínűleg az énekesnő védelmében történt, amit talán utólag ő is megértett. Édesapja már újra üzen neki a közösségi oldalakon, legutóbb például a TikTokon. Tamás három szívvel kiegészítve azt írta a lányának: "Apa szeme fénye." Opitz Barbi pedig ezúttal békésen, egy szívvel válaszolt a kedves üzenetre. Mindez azt mutatja, hogy az énekesnő élete kezd rendeződni, legalábbis ami a családjával való kapcsolatát illeti.

Követői szerint pszichológusra lenne szüksége

Opitz Barbinak egyre több botránya van, legutóbbi videója pedig még a követőit is kiakasztotta. Úgy gondolják, hogy az énekesnőnek minél előbb segítségre van szüksége:

Csóró, eleve egy diszfunkcionális családból jön, és próbálna kötődni valakihez, de az is ilyeneket csinál vele.

És ma még mindig ott tartunk, hogy ez milyen nagyon vicces, nem pedig szomorú" - írta egyikük.

Ennek a lánynak szüksége lenne olyan emberekre, akik támogatják őt, kezdve egy jó pszichológussal.

Tökre sajnálom, hogy sem a családjától, sem a 'szerelmétől' nem számíthat valódi támogatásra. Ha lenne néhány jó szakember és/vagy barát mellette többre vihetné" - magyarázta egy felhasználó.

Szerintem szomorú, és az meg szomorúbb, hogy senki nem akar neki igazából segíteni

- olvasható egy hozzászólás.