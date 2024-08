Autóbalesetéről mutatott videót Ördög Nóra

Mint írtuk, vasárnap, szeptember 1-én a Kísértéssel együtt indul a TV2-n az Ázsia Expressz ötödik évada, amelynek műsorvezetője Ördög Nóra lesz – aki már a forgatás során lelkesen dokumentálta az eseményeket az Instagramon, most pedig a YouTube-on is elindította férjével, Nánási Pállal közös videosorozata, a Nánázsia újabb szezonját.

Ördög Nóra az Ázsia Expresszben

Fotó: Instagram/Ördög Nóra - fotó: Jeremiás Attila / Instagram/Ördög Nóra

A sorozatból rövid időn belül rögtön két epizód is megjelent, az elsőben nagyrészt azt láthattuk, amint Ördög Nóra sírva búcsúzott a férjétől a repülőtéren, illetve a szereplők is még az utazásra készülődtek. A második rész már az érkezést is bemutatta, ami egyébként nem volt túl szerencsés, hisz a stábbusz rögtön balesetezett a Fülöp-szigeteken.

""Hát akkor vágjunk bele idén is...Megérkeztünk a Fülöp-szigetekre az Ázsia expressz csapatával. Csupa kaland az élet, mondta Bánk Attila »Görcsi« a nap végén... és tényleg! Még a szállodáig sem jutottunk el, de máris kisebb baleset érte a mikrobuszunkat" – számolt be akkor az esetről a műsorvezető, aki most újabb felvételeket is mutatott. Nézze meg a videóját a cikk végén!

Ördög Nóra és a stáb máskor is veszélybe került

Az Ázsia Expressz ötödik évadának Fülöp-szigeteki és tajvani forgatása egyébként sem volt veszélyektől mentes: a baleset után cunamiriadó miatt aggódhattak a szereplők és a készítők, akiknek ezt követően pedig erdőtűz miatt kellett változtatniuk a műsor menetrendjén.

A stáb aztán később is élt át drámai pillanatokat, hisz volt, hogy az éjszaka közepén földrengésre ébredtek. Ördög Nóra akkori Instagram-videóján látható volt, hogy a műsorvezető már este kapott riasztást a telefonjára földrengésről, majd éjszaka is felébredt több rengésre. Kimondottan ijesztő volt számára, ahogy az egész épület kilengett, a hotelszoba falai nyikorogtak – a helyiek azonban többnyire nyugodtak maradtak, hozzá voltak szokva a hasonló helyzetekhez.

Valószínűleg erről is lesz majd szó nemcsak a műsorban, de a Nánázsiában is – addig is azonban nézze meg a második epizódot!