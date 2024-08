Hazudott Lilu, erről beszélt Ördög Nóra

A TV2 egyik legsikeresebb műsorvezetője, Ördög Nóra korábban együtt dolgozott a magát Lilunak nevező, Való Világ-riporterrel. Az RTL Klub korábban is periférián tartott riportere már a múltban is hazugságokat nyilatkozott kolléganőjéről, amiről nemrég Ördög Nóra is megszólalt.

Liluval kapcsolatos viszonyomról én egész tavalyig azt gondoltam, hogy mi nagyon jól dolgoztunk együtt, és nagyon jóba vagyunk, és bár azóta találkoztunk, és most is azt gondolom, hogy mi jóba vagyunk, van, ami nagyon rosszulesett

- kezdte.

"Ezen az ominózus RTL 25 éves évfordulós műsorfelvételen kérdeztek a Liluval közös munkáról, ahol elmondtam, hogy szerintem tök jól dolgoztunk együtt. Ő még egyszer azt nyilatkozta valahol, hogy tulajdonképpen az, hogy két ember hogyan tud együtt dolgozni, az nem a színpadon, a műsorban, a kamerák előtt dől el, hanem hogy egyébként van-e miről beszélgetniük az öltöző folyosón, amíg kijutnak odáig. És mi végigcsacsogtuk Liluval a napokat, tényleg! Iszonyú sok közös témánk volt, és én el is mondtam ezt ezen a műsorfelvételen, de ezt keresztbevágták a Lilu nyilatkozataival.

Nem tudom, hogy miért – lehet, az ő fejében megváltozott ez az emlék kettőnk közös munkájáról –, azt mondta, hogy ez egy borzalmas ötlet volt, mi borzalmasan működtünk együtt, és ez egy borzalmas dolog volt.

Nekem ez rosszulesik, mert tudom, hogy nincs így, vagy legalábbis az én mozim az teljesen más ezzel kapcsolatban" - szemlézte a Story.hu Kadarkai Endre beszélgetős műsorát.